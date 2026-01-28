Насос для полива BP 4.500 Garden

Мощный и долговечный насос для сада BP 4.500 Garden – идеальное решение начального уровня для полива растений водой из альтернативных источников (бочек, цистерн и т. п.), обеспечивающее сбережение ценных природных ресурсов.

Компактный, надежный и долговечный насос для сада BP 4.500 Garden является прекрасным бюджетным решением для полива растений водой из альтернативных источников, например цистерн или бочек с дождевой водой. Он обеспечивает эффективное всасывание воды и создание ее оптимального напора. Благодаря малому весу и эргономичной ручке модель BP 4.500 Garden очень удобна в переноске. Кроме того, она не требует обслуживания и применения инструментов для подключения. Большой ножной выключатель позволяет удобно включать и выключать насос, а применение высококачественных материалов обеспечивает долгий срок его службы. При этом Kärcher предлагает продление гарантии до 5 лет. Дооснащение насоса BP 4.500 Garden электронным реле давления обеспечивает его автоматическое включение / отключение в зависимости от расхода воды, повышающее удобство полива и позволяющее также использовать насос в целях домового водоснабжения.

Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 550
Макс. производительность (л/ч) < 4500
Высота подачи (м) макс. 36
Давление (бар) макс. 3,6
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,5
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,381
Вес (с упаковкой) (кг) 7,54
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 372 x 186 x 231

Scope of supply

  • Соединительный адаптер G1 для насосов

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Отдельная наливная горловина
  • Сливной клапан
  • Эргономичная ручка для переноски
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
