Pompa de gradina BP 4.500 Garden
Rezistentă și sustenabilă: pompa de grădină BP 4.500 Garden este soluția de bază ideală pentru irigarea ecologică a grădinii din surse alternative de apă, cum ar fi cisterne, rezervoare etc.
Pompa de grădină BP 4.500 Garden, compactă, robustă și de lungă durată, este modelul perfect de bază pentru udarea grădinii cu apă din surse alternative. Pompa impresionează prin puterea mare de aspirare și performanța optimă a presiunii. BP 4.500 Garden poate fi transportată comod datorită mânerului său ergonomic și greutății reduse. De asemenea, pompa de grădină nu necesită întreținere și poate fi conectată fără a fi nevoie de unelte. În mod practic, pompa poate fi pornită și oprită cu ajutorul unui întrerupător mare de picior. Utilizarea materialelor de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Kärcher oferă, de asemenea, o garanție extinsă de cinci ani. În plus: Cu ajutorul unui presostat electronic, BP 4.500 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție automată Start/Stop. Acest lucru înseamnă un confort și mai mare în ceea ce privește udarea grădinii. Dar asta nu este tot: Pompa modernizată este perfectă pentru alimentarea cu apă de serviciu în gospodărie.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Absorbție optimăPompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Orificiu de umplere separat
- Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|550
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 4500
|Înălțimea de pompare (m)
|max. 36
|Presiune (bar)
|max. 3,6
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Orificiu de umplere separat
- Supapă de golire a apei
- Mâner ergonomic
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.