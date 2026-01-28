Pompa de grădină BP 4.500 Garden, compactă, robustă și de lungă durată, este modelul perfect de bază pentru udarea grădinii cu apă din surse alternative. Pompa impresionează prin puterea mare de aspirare și performanța optimă a presiunii. BP 4.500 Garden poate fi transportată comod datorită mânerului său ergonomic și greutății reduse. De asemenea, pompa de grădină nu necesită întreținere și poate fi conectată fără a fi nevoie de unelte. În mod practic, pompa poate fi pornită și oprită cu ajutorul unui întrerupător mare de picior. Utilizarea materialelor de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Kärcher oferă, de asemenea, o garanție extinsă de cinci ani. În plus: Cu ajutorul unui presostat electronic, BP 4.500 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție automată Start/Stop. Acest lucru înseamnă un confort și mai mare în ceea ce privește udarea grădinii. Dar asta nu este tot: Pompa modernizată este perfectă pentru alimentarea cu apă de serviciu în gospodărie.