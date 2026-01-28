Этот практичный базовый комплект включает все, что необходимо для полива с использованием воды из дождевых бочек или цистерн. Разумеется, центральное место в нем занимает компактный и долговечный насос для сада BP 4.500 Garden, обладающий высокой мощностью всасывания и оптимальным напором. Как и все насосы для сада Karcher, он не требует технического обслуживания, может монтироваться без специального инструмента и удобно включается и выключается с помощью ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Кроме этого, насос может быть оснащен функцией автоматического включения и выключения (с помощью электронного манометрического выключателя) – для еще более комфортного использования в саду или в домовой системе водоснабжения. Также в комплект насоса для сада входит вакуумно-стойкий спиральный шланг длиной 3,5 м с фильтром и обратным клапаном (соединительная резьба G1, диаметр 3/4"), шланг Karcher PrimoFlex® длиной 20 метров (диаметр 1/2"), распылитель, муфты и штуцер для подсоединения к крану. Благодаря использованию высококачественных материалов этот комплект будет радовать вас в течение многих лет.