Acest set practic conține tot ce aveți nevoie pentru udarea grădinii de la rezervoare de apă sau cisterne. Punctul de atracție este, desigur, pompa de grădină BP 4.500 Garden, compactă și cu durată lungă de viață, care impresionează prin puterea de absorbție mare și performanța optimă a presiunii. Și, ca toate pompele de grădină Kärcher, nu necesită întreținere, poate fi instalată fără unelte și poate fi pornită și oprită în mod convenabil, fără a provoca dureri de spate, datorită întrerupătorului mare de picior. În plus, pompa de irigare poate fi îmbunătățită cu o funcție de pornire/oprire automată (prin intermediul unui presostat electronic) - pentru un confort și mai mare în grădină sau pentru alimentarea cu apă de serviciu în gospodărie. Setul pompei de grădină este completat de un furtun spiralat rezistent la vid de 3,5 metri, inclusiv filtru și supapă de reținere (filet de conectare G1, diametru de 3/4"), un furtun Kärcher PrimoFlex® de 20 de metri (diametru de 1/2") și o duză, conectori și un adaptor pentru robinet. Datorită materialelor sale de înaltă calitate, acest set vă va oferi plăcere pentru o perioadă lungă de timp.