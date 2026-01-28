Pompa de gradina BP 4.500 Garden Set Plus
Setul complet gata de utilizare: "BP 4.500 Garden Set Plus", include pompă de grădină, sistem de absorbție și furtun de grădină. Ideal pentru irigarea grădinii folosind surse alternative de apă.
Acest set practic conține tot ce aveți nevoie pentru udarea grădinii de la rezervoare de apă sau cisterne. Punctul de atracție este, desigur, pompa de grădină BP 4.500 Garden, compactă și cu durată lungă de viață, care impresionează prin puterea de absorbție mare și performanța optimă a presiunii. Și, ca toate pompele de grădină Kärcher, nu necesită întreținere, poate fi instalată fără unelte și poate fi pornită și oprită în mod convenabil, fără a provoca dureri de spate, datorită întrerupătorului mare de picior. În plus, pompa de irigare poate fi îmbunătățită cu o funcție de pornire/oprire automată (prin intermediul unui presostat electronic) - pentru un confort și mai mare în grădină sau pentru alimentarea cu apă de serviciu în gospodărie. Setul pompei de grădină este completat de un furtun spiralat rezistent la vid de 3,5 metri, inclusiv filtru și supapă de reținere (filet de conectare G1, diametru de 3/4"), un furtun Kärcher PrimoFlex® de 20 de metri (diametru de 1/2") și o duză, conectori și un adaptor pentru robinet. Datorită materialelor sale de înaltă calitate, acest set vă va oferi plăcere pentru o perioadă lungă de timp.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Gata pentru utilizare imediatăInclude un set complet cu furtun spiralat și furtun de grădină gata de conectare pentru utilizare imediată.
Absorbție optimă
- Pompa de calitate extrage imediat apa de la o adâncime de 8 metri, de exemplu dintr-o cisternă.
Orificiu de umplere separat
- Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|550
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 4500
|Înălțimea de pompare (m)
|max. 36
|Presiune (bar)
|max. 3,6
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
- Include set furtun de aspirare
- Include set pentru udarea grădinii
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Orificiu de umplere separat
- Supapă de golire a apei
- Mâner ergonomic
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.