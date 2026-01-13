Высококачественный насос Kärcher BP 4 Home & Garden обеспечивает бесперебойный полив сада и постоянное давление воды, достаточное для водоснабжения дома. Он работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. К модели можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. Насос оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает стабильность давления и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Высококачественные материалы, из которых изготовлен насос, гарантируют долгий срок службы.