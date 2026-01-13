Насос для воды BP 4 Home & Garden

Прочный и мощный насос BP 4 Home & Garden для дома и сада - это идеальное решение для полива сада и водоснабжения дома.

Высококачественный насос Kärcher BP 4 Home & Garden обеспечивает бесперебойный полив сада и постоянное давление воды, достаточное для водоснабжения дома. Он работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. К модели можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. Насос оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает стабильность давления и не требует технического обслуживания. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Высококачественные материалы, из которых изготовлен насос, гарантируют долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Насос для воды BP 4 Home & Garden: Легок в использовании в доме и в саду
Легок в использовании в доме и в саду
Надежное снабжение воды для дома и постоянное давления для полива сада
Насос для воды BP 4 Home & Garden: Безопасный и долговечный
Безопасный и долговечный
С предварительным фильтром, обратным клапаном и защитой от сухого хода
Насос для воды BP 4 Home & Garden: Автоматический старт / стоп
Автоматический старт / стоп
Насос включается и выключается автоматически как установлено режимом.
Оптимальное всасывание
  • Качественный насос поднимает воду с глубины 8 м, к примеру, из цистерны.
Дисплей для отслеживания ошибок
  • Индикатор неисправностей
Два выхода для воды
  • Многообразие использования - от полива дождевателями до одновременного полива шлангом
Гибкий соединительный адаптер
  • Разные способы монтажа для оптимальной прокладки шлангов.
Комфортное включение ногой
  • Комфортное включение
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 950
Макс. производительность (л/ч) < 3800
Высота подачи (м) 45
Давление (бар) макс. 4,5
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 38
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,85
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,69
Вес (с упаковкой) (кг) 12,549
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Соединительный адаптер G1 для насосов

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Автоматическая функция Старт/Стоп
  • Входной фильтр и обратный клапан
  • Защита от сухого хода
  • Большая горловина
  • Эргономичная ручка для переноски
  • Хранение кабеля
  • Дисплей для отслеживания ошибок
  • Два выхода для воды
  • Использование резины для снижения уровня шума
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
Принадлежности
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

