Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden

Pompa de uz casnic și grădină BP 4 Home & Garden durabilă și puternică este soluția ideală pentru irigarea grădinii și alimentarea cu apă în casă, de ex. folosind apa de ploaie.

Pompa BP 4 Home & Garden este ideală pentru utilizarea surselor alternative de apă (de exemplu, apa de ploaie din cisterne). Funcția de pornire / oprire automată înseamnă că pompa poate fi pornită și oprită automat dacă este necesar. Protecție maximă, pompa este oprită automat datorită protecției de functionare la rece și afișajul care indica defecțiuni, este iluminat. Pompa puternică nu necesită întreținere și impresionează cu presiunea constantă pentru udarea optimă a grădinii. Un comutator de picior integrat, 2 ieșiri pentru funcționarea simultană a două dispozitive conectate și picioarele de fixare din cauciuc absorbante de zgomot sunt caracteristici suplimentare de confort. Prefiltrul standard și supapa de control integrată asigură funcționarea fiabilă. Materialele de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. O garanție extinsă de 5 ani este de asemenea disponibilă.

Caracteristici si beneficii
Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden: Ușor de utilizat în casă și grădină
Ușor de utilizat în casă și grădină
Alimentare fiabila pentru casa si presiune constanta pentru udarea gradinii.
Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden: Sigur și rezistent
Sigur și rezistent
Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard
Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden: Start/ stop automat
Start/ stop automat
Pompa pornește și se oprește automat după necesități
Absorbție optimă
  • Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Afișaj pentru erori
  • Este indicată o eroare, legată de absorbție sau presiune.
Două ieșiri pentru apă
  • Multiple utilizări, cum ar fi udarea gazonului cu o instalație cu aspersoare și udarea simultană a grădinii cu un furtun.
Adaptor T flexibil
  • Instalare flexibila - pentru alinierea optima a furtunurilor conectate.
Întrerupător confortabil de picior
  • Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Mâner ergonomic
  • Usor de manevrat și transportat

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 950
Debit maxim transportat (l/h) < 3800
Înălțimea de pompare (m) 45
Presiune (bar) max. 4,5
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 38
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,85
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 10,7
Greutate cu ambalaj (kg) 12,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Adaptor racordare pentru pompe G1

Echipament

  • Racord optimizat
  • Întrerupător confortabil de picior
  • Funcție start/ stop automată
  • Include prefiltru și supapă de sens
  • Protecție împotriva funcționării pe uscat
  • Racord de umplere mare
  • Mâner ergonomic
  • Depozitarea cablului
  • Afișaj pentru erori
  • Două ieșiri pentru apă
  • Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului
Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden
Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden
Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden
Pompa pentru casa si gradina BP 4 Home & Garden
Domenii de intrebuintare
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
  • Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova