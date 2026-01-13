Pompa BP 4 Home & Garden este ideală pentru utilizarea surselor alternative de apă (de exemplu, apa de ploaie din cisterne). Funcția de pornire / oprire automată înseamnă că pompa poate fi pornită și oprită automat dacă este necesar. Protecție maximă, pompa este oprită automat datorită protecției de functionare la rece și afișajul care indica defecțiuni, este iluminat. Pompa puternică nu necesită întreținere și impresionează cu presiunea constantă pentru udarea optimă a grădinii. Un comutator de picior integrat, 2 ieșiri pentru funcționarea simultană a două dispozitive conectate și picioarele de fixare din cauciuc absorbante de zgomot sunt caracteristici suplimentare de confort. Prefiltrul standard și supapa de control integrată asigură funcționarea fiabilă. Materialele de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. O garanție extinsă de 5 ani este de asemenea disponibilă.