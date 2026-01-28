Полив «с умом»: Компактный и долговечный насос для сада BP 5.000 Garden производства Kärcher обладает высокой мощностью всасывания и напором и создает все условия для использования воды из дождевых бочек, цистерн и т.п. – для экономии бюджета и защиты окружающей среды. Этот прочный насос имеет небольшой вес и легко транспортируется благодаря эргономичной ручке. Насос не требует технического обслуживания и может монтироваться без специального инструмента. Насос удобно включается и выключается с помощью большого ножного выключателя, уменьшая нагрузку на спину. Используемые материалы отличаются высоким качеством, что является гарантией долгого срока службы. Также возможно увеличение гарантийного срока до пяти лет. BP 5.000 Garden может быть дополнительно оснащен электронным манометрическим выключателем для автоматического включения и выключения, что позволит использовать его в домовой системе водоснабжения.