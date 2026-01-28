Pompa de gradina BP 5.000 Garden

Pompa de grădină robustă și puternică BP 5.000 Garden este perfectă pentru irigarea ecologică și economică a grădinii folosind apă din surse alternative, cum ar fi cisternele sau tancurile.

Irigarea grădinii în mod inteligent: Datorită puterii mari de absorbție și a performanțelor ridicate de presiune, pompa BP 5.000 Garden de la Kärcher, compactă și robustă, face posibilă utilizarea confortabilă, ecologică și economică a apei din bazine, rezervoare etc. Pompa robustă are o greutate redusă și poate fi transportată confortabil datorită mânerului său ergonomic. Pompa de grădină nu necesită întreținere și poate fi conectată fără a fi nevoie de unelte. Întrerupătorul mare de picior vă permite să porniți și să opriți pompa în mod confortabil, într-un mod care nu vă afectează spatele. Materialele folosite la pompă sunt de înaltă calitate și garantează o durată lungă de viață. De asemenea, este posibilă o garanție extinsă de cinci ani. BP 5.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție automată Start/Stop prin instalarea unui presostat electronic. Atunci poate fi folosită și ca sursă de apă de serviciu în gospodărie.

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 650
Debit maxim transportat (l/h) < 5000
Înălțimea de pompare (m) max. 40
Presiune (bar) max. 4
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,5
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 6,8
Greutate cu ambalaj (kg) 7,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 372 x 186 x 231

Domenii de intrebuintare
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
Accesorii
