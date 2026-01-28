Pompa de gradina BP 5.000 Garden
Pompa de grădină robustă și puternică BP 5.000 Garden este perfectă pentru irigarea ecologică și economică a grădinii folosind apă din surse alternative, cum ar fi cisternele sau tancurile.
Irigarea grădinii în mod inteligent: Datorită puterii mari de absorbție și a performanțelor ridicate de presiune, pompa BP 5.000 Garden de la Kärcher, compactă și robustă, face posibilă utilizarea confortabilă, ecologică și economică a apei din bazine, rezervoare etc. Pompa robustă are o greutate redusă și poate fi transportată confortabil datorită mânerului său ergonomic. Pompa de grădină nu necesită întreținere și poate fi conectată fără a fi nevoie de unelte. Întrerupătorul mare de picior vă permite să porniți și să opriți pompa în mod confortabil, într-un mod care nu vă afectează spatele. Materialele folosite la pompă sunt de înaltă calitate și garantează o durată lungă de viață. De asemenea, este posibilă o garanție extinsă de cinci ani. BP 5.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție automată Start/Stop prin instalarea unui presostat electronic. Atunci poate fi folosită și ca sursă de apă de serviciu în gospodărie.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Absorbție optimăPompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Orificiu de umplere separat
- Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|650
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 5000
|Înălțimea de pompare (m)
|max. 40
|Presiune (bar)
|max. 4
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
- Adaptor de conectare în două direcții pentru pompe G 1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Orificiu de umplere separat
- Supapă de golire a apei
- Mâner ergonomic
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.