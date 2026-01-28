Насос для полива BP 6.000 Garden Set

Мощный и долговечный насос для сада BP 6.000 Garden Set поставляется в комплекте со всасывающим шлангом, что позволяет сразу приступить к его использованию для полива.

Благодаря высоким значениям силы всасывания и напора воды насос BP 6.000 Garden Set обеспечивает идеальные предпосылки для комфортного полива сада водой из бочки, цистерны и других альтернативных источников. В комплект его поставки входит вакуумно-стойкий, армированный спиралью всасывающий шланг длиной 3,5 м с фильтром и обратным клапаном (диаметр 3/4", соединительная резьба G1"), позволяющий немедленно приступить к его эксплуатации. Надежный и легкий насос снабжен эргономичной ручкой для удобной транспортировки. Предлагаемые Kärcher насосы для сада отличаются высокой производительностью, отсутствием необходимости в обслуживании и возможностью подключения без применения инструментов. Кроме того, они оснащаются удобным ножным выключателем, позволяющим осуществлять управление без утомительных наклонов. Используемые конструктивные материалы характеризуются высоким качеством и гарантируют долгий срок службы. Предусмотрено продление гарантии до 5 лет. Использование электронного реле давления позволяет эксплуатировать насос в режиме автоматического включения / выключения.

Оптимальное всасывание
  • Качественный насос сразу забирает воду с глубины 8 метров, например из цистерны.
Отдельная наливная горловина
  • Простота заполнения перед применением.
Слив
  • Оптимальная защита от замерзания.
Оптимизированные соединения
  • Оптимальная система уплотнения для легкого подключения насоса без инструментов.
Эргономичная ручка
  • Простота в обслуживании и транспортировке.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Макс. производительность (л/ч) < 6000
Высота подачи (м) макс. 45
Давление (бар) макс. 4,5
Высота всасывания (м) 8
Температура подачи (°C) макс. 35
Соединительная резьба G1
Длина кабеля (м) 1,5
Напряжение (В) 230 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,65
Вес (с упаковкой) (кг) 11,92
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 384 x 204 x 253

Scope of supply

  • Соединительный адаптер G1 для насосов
  • Двухсторонний соединительный адаптер для насосов G 1
  • Всасывающая гарнитура PerfectConnect

Оснащение

  • Оптимизированный соединительный патрубок
  • Комфортное включение ногой
  • Отдельная наливная горловина
  • Сливной клапан
  • Эргономичная ручка для переноски
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
