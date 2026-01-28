Благодаря высоким значениям силы всасывания и напора воды насос BP 6.000 Garden Set обеспечивает идеальные предпосылки для комфортного полива сада водой из бочки, цистерны и других альтернативных источников. В комплект его поставки входит вакуумно-стойкий, армированный спиралью всасывающий шланг длиной 3,5 м с фильтром и обратным клапаном (диаметр 3/4", соединительная резьба G1"), позволяющий немедленно приступить к его эксплуатации. Надежный и легкий насос снабжен эргономичной ручкой для удобной транспортировки. Предлагаемые Kärcher насосы для сада отличаются высокой производительностью, отсутствием необходимости в обслуживании и возможностью подключения без применения инструментов. Кроме того, они оснащаются удобным ножным выключателем, позволяющим осуществлять управление без утомительных наклонов. Используемые конструктивные материалы характеризуются высоким качеством и гарантируют долгий срок службы. Предусмотрено продление гарантии до 5 лет. Использование электронного реле давления позволяет эксплуатировать насос в режиме автоматического включения / выключения.