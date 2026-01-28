Pompa de gradina BP 6.000 Garden Set

Modelul BP 6.000 Garden Set conține un set pentru irigare, astfel încât pompa de grădină puternică și cu durată lungă de viață poate fi folosită imediat pentru irigarea grădinii.

Datorită puterii mari de absorbție și a performanței ridicate a presiunii, setul de grădină BP 6.000 oferă condițiile ideale pentru o irigare confortabilă a grădinii din bazine sau rezervoare cu apă. Setul BP 6.000 Garden Set cu furtun spiralat rezistent la vacuum de 3,5 m cu filtru și supapă de reținere (filet de conectare G1", diametru de 3/4") face posibilă utilizarea imediată a pompei robuste și ușoare, care poate fi transportată cu ușurință cu ajutorul mânerului ergonomic. Pompele de grădină Kärcher sunt puternice și nu necesită întreținere și pot fi conectate fără a fi nevoie de instrumente. De asemenea, ele pot fi pornite și oprite confortabil cu ajutorul unui întrerupător de picior, protejând astfel spatele. Materialele utilizate sunt de înaltă calitate și reprezintă baza pentru o durată lungă de viață. Prin intermediul unui presostat electronic, pompa poate fi îmbunătățită cu o funcție de pornire/oprire automată. De asemenea, este posibilă o garanție Kärcher extinsă de cinci ani.

Caracteristici si beneficii
Pompa de gradina BP 6.000 Garden Set: Robust si durabil
Robust si durabil
Kärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Pompa de gradina BP 6.000 Garden Set: Întrerupător confortabil de picior
Întrerupător confortabil de picior
Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Pompa de gradina BP 6.000 Garden Set: Gata pentru utilizare imediată
Gata pentru utilizare imediată
Include furtun spiralat gata de conectare, etans, cu filtru de aspirare si supapa de sens.
Absorbție optimă
  • Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Orificiu de umplere separat
  • Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
  • Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
  • Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
  • Usor de manevrat și transportat

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 1000
Debit maxim transportat (l/h) < 6000
Înălțimea de pompare (m) max. 45
Presiune (bar) max. 4,5
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,5
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 9,7
Greutate cu ambalaj (kg) 11,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 384 x 204 x 253

Scope of supply

  • Adaptor racordare pentru pompe G1
  • Adaptor de conectare în două direcții pentru pompe G 1
  • Include set furtun de aspirare

Echipament

  • Racord optimizat
  • Întrerupător confortabil de picior
  • Orificiu de umplere separat
  • Supapă de golire a apei
  • Mâner ergonomic
Pompa de gradina BP 6.000 Garden Set
Pompa de gradina BP 6.000 Garden Set

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova