Pompa de gradina BP 6.000 Garden Set
Modelul BP 6.000 Garden Set conține un set pentru irigare, astfel încât pompa de grădină puternică și cu durată lungă de viață poate fi folosită imediat pentru irigarea grădinii.
Datorită puterii mari de absorbție și a performanței ridicate a presiunii, setul de grădină BP 6.000 oferă condițiile ideale pentru o irigare confortabilă a grădinii din bazine sau rezervoare cu apă. Setul BP 6.000 Garden Set cu furtun spiralat rezistent la vacuum de 3,5 m cu filtru și supapă de reținere (filet de conectare G1", diametru de 3/4") face posibilă utilizarea imediată a pompei robuste și ușoare, care poate fi transportată cu ușurință cu ajutorul mânerului ergonomic. Pompele de grădină Kärcher sunt puternice și nu necesită întreținere și pot fi conectate fără a fi nevoie de instrumente. De asemenea, ele pot fi pornite și oprite confortabil cu ajutorul unui întrerupător de picior, protejând astfel spatele. Materialele utilizate sunt de înaltă calitate și reprezintă baza pentru o durată lungă de viață. Prin intermediul unui presostat electronic, pompa poate fi îmbunătățită cu o funcție de pornire/oprire automată. De asemenea, este posibilă o garanție Kärcher extinsă de cinci ani.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Gata pentru utilizare imediatăInclude furtun spiralat gata de conectare, etans, cu filtru de aspirare si supapa de sens.
Absorbție optimă
- Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Orificiu de umplere separat
- Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1000
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 6000
|Înălțimea de pompare (m)
|max. 45
|Presiune (bar)
|max. 4,5
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
- Adaptor de conectare în două direcții pentru pompe G 1
- Include set furtun de aspirare
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Orificiu de umplere separat
- Supapă de golire a apei
- Mâner ergonomic
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.