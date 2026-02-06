Аппарат высокого давления HD 4/11 C Bp Pack

Первый профессиональный аппарат высокого давления с питанием от аккумулятора HD 4/11 C Battery. Для мобильных приложений, таких как, например. в муниципальной сфере или в ландшафтном дизайне. вкл. 2 литий-ионных аккумулятора 36 В.

Наш аппарат HD 4/11 C Bp Battery оснащен двумя чрезвычайно мощными литий-ионными аккумуляторами 36 В и, таким образом, является первым аппаратом высокого давления от Kärcher с аккумуляторным питанием, работающим на профессиональном уровне. Аккумуляторы нашей аккумуляторной платформы 36 В гарантируют превосходную эффективность уборки и длительное время работы и совместимы с другими машинами той же серии. HD 4/11 C Bp подходит везде, где недоступны внешние источники питания, как это часто бывает при коммунальных работах, при озеленении или в деятельности дворников. Также преимущество: высокомобильный очиститель высокого давления подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной эксплуатации. Он также впечатляет высококачественными компонентами, такими как латунная головка блока цилиндров, автоматический сброс давления, пистолет высокого давления EASY!Force, быстроразъемные соединения EASY!Lock и продуманное отделение для принадлежностей. Режим eco!efficiency идеально подходит для более легких загрязнений, чтобы снизить эффективность уборки и, таким образом, увеличить время работы от батареи до 34 минут.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная платформа 36 В
Аккумуляторная платформа 36 В
Высокая эффективность очистки и длительное время работы. Совместимые батареи в нескольких диапазонах. Экономящее время быстрое зарядное устройство.
Экономичный и эффективный режим эко! эффективности
Экономичный и эффективный режим эко! эффективности
Экономит энергию и увеличивает время работы от одного заряда аккумулятора. Снижение эффективности очистки для более легкой грязи.
Качество
Качество
Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы. Высококачественная латунная головка блока цилиндров. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Высокая мобильность
  • Встроенная ручка для переноски спереди аппарата облегчает его перемещение и погрузку.
  • Можно сложить ручку одним нажатием кнопки.
  • Работа в вертикальном и горизонтальном положении.
Максимально возможная гибкость
  • очистка под высоким давлением независимая от внешних источников питания.
  • Более короткое время установки, поскольку прокладка силовых кабелей исключена.
  • Полностью независимая работа также возможна с помощью всасывающего шланга для внешних источников воды.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Производительность (л/ч) 320 - 400
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - 110 / 7 - 11
Макс. давление (бар/МПа) 150 / 15
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Подвод воды 3/4″
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 7,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) 30 (7,5 Ач)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 58 / 81
Зарядный ток (A) 6
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Длина кабеля зарядного устройства. (м) 1,2
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 26,887
Вес (с упаковкой) (кг) 31,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (2 шт.)
  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Грязевая фреза
  • Всасывающий шланг

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления
Видео

Области применения
  • Для независимой, мобильной очистки под высоким давлением, например для смотрителей, в ландшафтном дизайне или в муниципальном районе.
Принадлежности
Чистящее средство
