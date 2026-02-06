Наш аппарат HD 4/11 C Bp Battery оснащен двумя чрезвычайно мощными литий-ионными аккумуляторами 36 В и, таким образом, является первым аппаратом высокого давления от Kärcher с аккумуляторным питанием, работающим на профессиональном уровне. Аккумуляторы нашей аккумуляторной платформы 36 В гарантируют превосходную эффективность уборки и длительное время работы и совместимы с другими машинами той же серии. HD 4/11 C Bp подходит везде, где недоступны внешние источники питания, как это часто бывает при коммунальных работах, при озеленении или в деятельности дворников. Также преимущество: высокомобильный очиститель высокого давления подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной эксплуатации. Он также впечатляет высококачественными компонентами, такими как латунная головка блока цилиндров, автоматический сброс давления, пистолет высокого давления EASY!Force, быстроразъемные соединения EASY!Lock и продуманное отделение для принадлежностей. Режим eco!efficiency идеально подходит для более легких загрязнений, чтобы снизить эффективность уборки и, таким образом, увеличить время работы от батареи до 34 минут.