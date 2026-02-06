HD 4/11 C Bp este echipat cu 2 baterii litiu-ion de 36 V extrem de puternice și este astfel primul aparat de curățat cu înaltă presiune alimentat de baterii de la Kärcher care funcționează la nivel profesional. Bateriile noastra din platforma de 36 V garantează performanțe excelente de curățare și perioade lungi de funcționare și sunt compatibile cu alte aparate din aceeași gamă. HD 4/11 C Bp este potrivit oriunde unde nu sunt disponibile sursele de energie, așa cum este adesea in activitatea de peisagistica si curatenie stradala. De asemenea, aparatul de curățat cu înaltă presiune mobil este potrivit atât pentru funcționare verticală, cât și orizontală. Impresionează prin componente de înaltă calitate, cum ar fi chiulasa din alamă, eliberarea automată a presiunii, pistolul de înaltă presiune EASY!Force, cuplajele cu eliberare rapidă EASY!Lock și depozitarea simpla a accesoriilor. Modul eco!efficiency este perfect pentru murdăria mai ușoară pentru a reduce consumul și astfel extinde durata de funcționare a bateriei până la 34 de minute.