Аппарат высокого давления HD 8/20 G
HD 8/20 G Advanced - работающий на бензине аппарат для мойки и чистки холодной водой с давлением 200 бар, с бензиновым двигателем Хонда для автономного, мобильного использования в самых сложных условиях.
HD 8/20 G аппарат высокого давления для мойки холодной водой давлением 200 бар с бензиновым двигателем внутреннего сгорания Honda, гарантирует максимальную автономность, гибкость и мобильность. Даже при отсутствии электричества, этот аппарат с бензиновым приводом, позволяет работать независимо от источников питания и при самых сложных условиях. К тому же, подключение воды от водопровода или другого источника воды, не является абсолютно необходимым, поскольку аппарат HD Gasoline серии Advanced, в случае необходимости, может всасывать воду из озер или прудов. Чрезвычайно прочная раме может выдерживать даже самую жесткую эксплуатацию. В то же время, рама эргономично спроектирована так, что аппарат легко транспортировать, даже на пересеченной местности. Защищеные от прокола колеса дополняют общую надежность. Большой фильтр для воды и клапан с термостатом защищают насос, а опционально доступная рама с проушинами для облегчения погрузки краном, обеспечивают дополнительную безопасность аппарата. Пользоваться аппаратом чрезвычайно просто и удобно, есть места для хранения всех принадлежностей непосредственно на HD 8/20 G. Для сокращения времени развертывания и свертывания аппарата, как опция предлагается устанавливаемый комплект для наматывания шланга на катушку.
Особенности и преимущества
Максимальная независимостьНадежные двигатели Honda или Yanmar обеспечивают эксплуатацию аппаратов без подключения к источнику электроснабжения. Может всасывать воду из внешнего источника, например, из озер или емкостей – и используйте ее для мойки
Простота примененияЭргономичная конструкция рамы позволяет легко транспортировать даже по неровной местности Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
Разносторонние возможностиОпционально возможна дополнительная рама с проушинами для погрузки краном и защиты аппарата Монтируемый комплект: катушка для шланга для сокращения времени и удобства подготовки и сворачивания аппарата - доступны в качестве дополнительного оборудования Портативная версия с прочной трубчатой рамой специально для маляров и штукатуров (HD 728 B)
Для самых тяжелых работ
- Прочная несущая рама для ежедневного использования в тяжелых условиях
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
- Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|200 - 750
|Рабочее давление (бар/МПа)
|10 - до 200 / 1 - 20
|Макс. давление (бар/МПа)
|270 / 27
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Подвод воды
|1″
|Тип привода
|Бензин
|Производитель двигателя
|Honda
|Тип двигателя
|GX 270
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|на колесах
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|57,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|64,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
- Мощное сопло
Оснащение
- Регулятор давления и расхода воды
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Области применения
- Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
- Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
- Промышленность (очистка оборудования)
- Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)