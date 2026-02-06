Аппарат высокого давления HD 8/20 G

HD 8/20 G Advanced - работающий на бензине аппарат для мойки и чистки холодной водой с давлением 200 бар, с бензиновым двигателем Хонда для автономного, мобильного использования в самых сложных условиях.

HD 8/20 G аппарат высокого давления для мойки холодной водой давлением 200 бар с бензиновым двигателем внутреннего сгорания Honda, гарантирует максимальную автономность, гибкость и мобильность. Даже при отсутствии электричества, этот аппарат с бензиновым приводом, позволяет работать независимо от источников питания и при самых сложных условиях. К тому же, подключение воды от водопровода или другого источника воды, не является абсолютно необходимым, поскольку аппарат HD Gasoline серии Advanced, в случае необходимости, может всасывать воду из озер или прудов. Чрезвычайно прочная раме может выдерживать даже самую жесткую эксплуатацию. В то же время, рама эргономично спроектирована так, что аппарат легко транспортировать, даже на пересеченной местности. Защищеные от прокола колеса дополняют общую надежность. Большой фильтр для воды и клапан с термостатом защищают насос, а опционально доступная рама с проушинами для облегчения погрузки краном, обеспечивают дополнительную безопасность аппарата. Пользоваться аппаратом чрезвычайно просто и удобно, есть места для хранения всех принадлежностей непосредственно на HD 8/20 G. Для сокращения времени развертывания и свертывания аппарата, как опция предлагается устанавливаемый комплект для наматывания шланга на катушку.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 8/20 G: Максимальная независимость
Максимальная независимость
Надежные двигатели Honda или Yanmar обеспечивают эксплуатацию аппаратов без подключения к источнику электроснабжения. Может всасывать воду из внешнего источника, например, из озер или емкостей – и используйте ее для мойки
Аппарат высокого давления HD 8/20 G: Простота применения
Простота применения
Эргономичная конструкция рамы позволяет легко транспортировать даже по неровной местности Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
Аппарат высокого давления HD 8/20 G: Разносторонние возможности
Разносторонние возможности
Опционально возможна дополнительная рама с проушинами для погрузки краном и защиты аппарата Монтируемый комплект: катушка для шланга для сокращения времени и удобства подготовки и сворачивания аппарата - доступны в качестве дополнительного оборудования Портативная версия с прочной трубчатой рамой специально для маляров и штукатуров (HD 728 B)
Для самых тяжелых работ
  • Прочная несущая рама для ежедневного использования в тяжелых условиях
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
  • Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 200 - 750
Рабочее давление (бар/МПа) 10 - до 200 / 1 - 20
Макс. давление (бар/МПа) 270 / 27
Температура воды на входе (°C) 60
Подвод воды 1″
Тип привода Бензин
Производитель двигателя Honda
Тип двигателя GX 270
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 57,5
Вес (с упаковкой) (кг) 64,7
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 790 x 608 x 1104

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Регулятор давления и расхода воды
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
Видео

Области применения
  • Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
  • Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
  • Промышленность (очистка оборудования)
  • Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)
Принадлежности
Чистящее средство
