Aparatul nostru de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 8/20 G, cu o presiune de 200 bar și motor pe benzină Honda, garantează independență, flexibilitate și mobilitate maxime. Chiar dacă nu există o sursă de alimentare, acest aparat permite utilizarea independentă în cele mai dificile circumstanțe. Nici măcar o conexiune la apă nu este necesară, deoarece aparatul de curățat cu înaltă presiune din gama HD Gasoline Advanced poate aspira apă din surse de apă în caz de urgență. Cadrul său de bază extrem de robust poate rezista chiar și la cea mai dură utilizare. De asemenea, conceptul cadrului este proiectat ergonomic, astfel încât aparatul este ușor de transportat, chiar și pe teren accidentat. Roțile rezistente la pană cresc și mai mult rezistența generală. Un filtru mare de apă și o supapă termostatică protejează pompa, în timp ce un cadru opțional cu ochiuri pentru a facilita încărcarea cu macara oferă siguranță suplimentară pentru aparat. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de susținere pentru operator, precum și elementele de fixare rapidă EASY!Lock, care fac montarea și demontarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șurub convenționale, aparatul este foarte convenabil de utilizat.