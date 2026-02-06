Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/20 G
HD 8/20 G este un aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece, acționat cu benzină, cu o presiune de 200 bar și un motor pe benzină Honda, pentru utilizare independentă și mobilă în cele mai dificile condiții.
Aparatul nostru de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 8/20 G, cu o presiune de 200 bar și motor pe benzină Honda, garantează independență, flexibilitate și mobilitate maxime. Chiar dacă nu există o sursă de alimentare, acest aparat permite utilizarea independentă în cele mai dificile circumstanțe. Nici măcar o conexiune la apă nu este necesară, deoarece aparatul de curățat cu înaltă presiune din gama HD Gasoline Advanced poate aspira apă din surse de apă în caz de urgență. Cadrul său de bază extrem de robust poate rezista chiar și la cea mai dură utilizare. De asemenea, conceptul cadrului este proiectat ergonomic, astfel încât aparatul este ușor de transportat, chiar și pe teren accidentat. Roțile rezistente la pană cresc și mai mult rezistența generală. Un filtru mare de apă și o supapă termostatică protejează pompa, în timp ce un cadru opțional cu ochiuri pentru a facilita încărcarea cu macara oferă siguranță suplimentară pentru aparat. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de susținere pentru operator, precum și elementele de fixare rapidă EASY!Lock, care fac montarea și demontarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șurub convenționale, aparatul este foarte convenabil de utilizat.
Caracteristici si beneficii
Independenta maximaEchipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrena de alimentare Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare
Confort de manuire extraordinarCadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat. Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata
Foarte versatilCadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala. Versiune mobila cu cadru tubular rezistent, special conceput pentru vopsitori si tencuitori (HD 728 B)
Pentru cele mai grele sarcini
- Cadr de baza rezistent pentru utilizare zilnica in conditii dificile
- Filtru mare de apa pentru protectia pompei
- Valva termostat ce protejeza pompa de la supraincalzire in modul recirculare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|200 - 750
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|10 - up to 200 / 1 - 20
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Alimentare apa
|1″
|Angrenaj
|Benzina
|Producator motoare
|Honda
|Tipul motorului
|GX 270
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Carucior
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|57,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|64,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|790 x 608 x 1104
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Duză de putere
Echipament
- Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
- Funcția agentului de curățare: Aspirare
Video
Domenii de intrebuintare
- Industria de constructii ( curatare fatade, curatarea masinilor si echipamentelor de constructie)
- Agricultura(curatarea vehiculelor si echipamentelor forestiere)
- Industrie( curatarea echipamentului)
- Furnizori de servicii (curatarea zonelor exterioare cum ar fi piete si parcari auto)