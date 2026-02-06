Аппарат высокого давления HD 9/21 G
Полностью автономный и мобильный: благодаря встроенному бензиновому двигателю Honda, вы можете использовать HD 9/21 G из линейки HD Gasoline Advanced независимо от подключения к электросети.
Эргономичная концепция рамы бензинового аппарата высокого давления HD 9/21 G из линейки HD Gasoline Advanced обеспечивает максимальную мобильность. Защищенный прочной базовой рамой, аппарат выдерживает эксплуатацию в неблагоприятных условиях. Бензиновый двигатель Honda надёжно обеспечивает электричеством там, где нет подключения. И если нет также подключения к воде, аппарат способен забирать воду непосредственно из водоёмов и преобразовывать её в рабочее давление 210 бар. Термостатический клапан и водяной фильтр защищают насос от повреждений даже в режиме рециркуляции. Благодаря пистолету высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъёмным соединениям EASY!Lock, которые делают настройку и демонтаж в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями, аппарат очень удобен в использовании. HD 9/21 G также впечатляет продуманной концепцией управления, возможностями хранения аксессуаров, колёсами, устойчивыми к проколам, и множеством вариантов расширения.
Особенности и преимущества
Максимальная независимостьНадежные двигатели Honda или Yanmar обеспечивают эксплуатацию аппаратов без подключения к источнику электроснабжения. Может всасывать воду из внешнего источника, например, из озер или емкостей – и используйте ее для мойки
Простота примененияЭргономичная конструкция рамы позволяет легко транспортировать даже по неровной местности Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
Разносторонние возможностиОпционально возможна дополнительная рама с проушинами для погрузки краном и защиты аппарата Монтируемый комплект: катушка для шланга для сокращения времени и удобства подготовки и сворачивания аппарата - доступны в качестве дополнительного оборудования Портативная версия с прочной трубчатой рамой специально для маляров и штукатуров (HD 728 B)
Для самых тяжелых работ
- Прочная несущая рама для ежедневного использования в тяжелых условиях
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
- Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|200 - 850
|Рабочее давление (бар/МПа)
|10 - до 210 / 1 - до 21
|Макс. давление (бар/МПа)
|270 / 27
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Подвод воды
|1″
|Тип привода
|Бензин
|Производитель двигателя
|Honda
|Тип двигателя
|GX 340
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|на колесах
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|72,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|80
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Мощное сопло
Оснащение
- Регулятор давления и расхода воды
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Области применения
- Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
- Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
- Промышленность (очистка оборудования)
- Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)