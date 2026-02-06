Аппарат высокого давления HD 9/21 G

Полностью автономный и мобильный: благодаря встроенному бензиновому двигателю Honda, вы можете использовать HD 9/21 G из линейки HD Gasoline Advanced независимо от подключения к электросети.

Эргономичная концепция рамы бензинового аппарата высокого давления HD 9/21 G из линейки HD Gasoline Advanced обеспечивает максимальную мобильность. Защищенный прочной базовой рамой, аппарат выдерживает эксплуатацию в неблагоприятных условиях. Бензиновый двигатель Honda надёжно обеспечивает электричеством там, где нет подключения. И если нет также подключения к воде, аппарат способен забирать воду непосредственно из водоёмов и преобразовывать её в рабочее давление 210 бар. Термостатический клапан и водяной фильтр защищают насос от повреждений даже в режиме рециркуляции. Благодаря пистолету высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъёмным соединениям EASY!Lock, которые делают настройку и демонтаж в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями, аппарат очень удобен в использовании. HD 9/21 G также впечатляет продуманной концепцией управления, возможностями хранения аксессуаров, колёсами, устойчивыми к проколам, и множеством вариантов расширения.

Особенности и преимущества
Максимальная независимость
Максимальная независимость
Надежные двигатели Honda или Yanmar обеспечивают эксплуатацию аппаратов без подключения к источнику электроснабжения. Может всасывать воду из внешнего источника, например, из озер или емкостей – и используйте ее для мойки
Простота применения
Простота применения
Эргономичная конструкция рамы позволяет легко транспортировать даже по неровной местности Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
Разносторонние возможности
Разносторонние возможности
Опционально возможна дополнительная рама с проушинами для погрузки краном и защиты аппарата Монтируемый комплект: катушка для шланга для сокращения времени и удобства подготовки и сворачивания аппарата - доступны в качестве дополнительного оборудования Портативная версия с прочной трубчатой рамой специально для маляров и штукатуров (HD 728 B)
Для самых тяжелых работ
  • Прочная несущая рама для ежедневного использования в тяжелых условиях
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
  • Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 200 - 850
Рабочее давление (бар/МПа) 10 - до 210 / 1 - до 21
Макс. давление (бар/МПа) 270 / 27
Температура воды на входе (°C) 60
Подвод воды 1″
Тип привода Бензин
Производитель двигателя Honda
Тип двигателя GX 340
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 72,5
Вес (с упаковкой) (кг) 80
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 866 x 722 x 1146

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Регулятор давления и расхода воды
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
Области применения
  • Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
  • Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
  • Промышленность (очистка оборудования)
  • Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)
Принадлежности
Чистящее средство
