Эргономичная концепция рамы бензинового аппарата высокого давления HD 9/21 G из линейки HD Gasoline Advanced обеспечивает максимальную мобильность. Защищенный прочной базовой рамой, аппарат выдерживает эксплуатацию в неблагоприятных условиях. Бензиновый двигатель Honda надёжно обеспечивает электричеством там, где нет подключения. И если нет также подключения к воде, аппарат способен забирать воду непосредственно из водоёмов и преобразовывать её в рабочее давление 210 бар. Термостатический клапан и водяной фильтр защищают насос от повреждений даже в режиме рециркуляции. Благодаря пистолету высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъёмным соединениям EASY!Lock, которые делают настройку и демонтаж в пять раз быстрее, чем с обычными винтовыми соединениями, аппарат очень удобен в использовании. HD 9/21 G также впечатляет продуманной концепцией управления, возможностями хранения аксессуаров, колёсами, устойчивыми к проколам, и множеством вариантов расширения.