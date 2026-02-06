Conceptul ergonomic al cadrului aparatului de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 9/21 G, acționat cu benzină, din gama HD Gasoline Advanced, oferă mobilitate maximă. Protejat de cadrul său de bază robust, aparatul poate rezista utilizării în condiții adverse. Motorul pe benzină Honda poate furniza în mod fiabil energie electrică acolo unde nu există o conexiune disponibilă. Și dacă nu există, de asemenea, o conexiune la apă, aparatul este capabil să aspire apă direct din surse de apă și să o transforme într-o presiune de lucru de 210 bar. O supapă termostatică și un filtru de apă protejează pompa împotriva deteriorării, chiar și în modul de recirculare. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de susținere pentru operator, precum și elementele de fixare rapidă EASY!Lock, care fac montarea și demontarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șurub convenționale, aparatul este foarte convenabil de utilizat. HD 9/21 G impresionează, de asemenea, prin conceptul său de operare bine conceput, posibilitățile de depozitare a accesoriilor, roțile rezistente la pană și o varietate de opțiuni de extindere.