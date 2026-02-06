Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/21 G
Autonom în utilizare și complet mobil: datorită unui motor pe benzină Honda încorporat, puteți utiliza HD 9/21 G din gama HD Gasoline Advanced independent de conexiunile la curent.
Conceptul ergonomic al cadrului aparatului de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 9/21 G, acționat cu benzină, din gama HD Gasoline Advanced, oferă mobilitate maximă. Protejat de cadrul său de bază robust, aparatul poate rezista utilizării în condiții adverse. Motorul pe benzină Honda poate furniza în mod fiabil energie electrică acolo unde nu există o conexiune disponibilă. Și dacă nu există, de asemenea, o conexiune la apă, aparatul este capabil să aspire apă direct din surse de apă și să o transforme într-o presiune de lucru de 210 bar. O supapă termostatică și un filtru de apă protejează pompa împotriva deteriorării, chiar și în modul de recirculare. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de susținere pentru operator, precum și elementele de fixare rapidă EASY!Lock, care fac montarea și demontarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șurub convenționale, aparatul este foarte convenabil de utilizat. HD 9/21 G impresionează, de asemenea, prin conceptul său de operare bine conceput, posibilitățile de depozitare a accesoriilor, roțile rezistente la pană și o varietate de opțiuni de extindere.
Caracteristici si beneficii
Independenta maximaEchipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrena de alimentare Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare
Confort de manuire extraordinarCadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat. Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata
Foarte versatilCadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala. Versiune mobila cu cadru tubular rezistent, special conceput pentru vopsitori si tencuitori (HD 728 B)
Pentru cele mai grele sarcini
- Cadr de baza rezistent pentru utilizare zilnica in conditii dificile
- Filtru mare de apa pentru protectia pompei
- Valva termostat ce protejeza pompa de la supraincalzire in modul recirculare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|200 - 850
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|10 - up to 210 / 1 - up to 21
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Alimentare apa
|1″
|Angrenaj
|Benzina
|Producator motoare
|Honda
|Tipul motorului
|GX 340
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Carucior
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|72,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|80
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Duză de putere
Echipament
- Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
- Funcția agentului de curățare: Aspirare
Domenii de intrebuintare
- Industria de constructii ( curatare fatade, curatarea masinilor si echipamentelor de constructie)
- Agricultura(curatarea vehiculelor si echipamentelor forestiere)
- Industrie( curatarea echipamentului)
- Furnizori de servicii (curatarea zonelor exterioare cum ar fi piete si parcari auto)