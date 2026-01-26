Аппарат высокого давления HD 9/23 De

Для автономного применения в районах с неразвитой инфраструктурой: HD 9/23 De - дизельный, мобильный аппарат для мойки холодной водой с давлением 230 бар с высокой производительностью очистки.

Идеально подходит там, где встречаются трудные условия и высокие требования по очистке: HD 9/23 De аппарат высокого давления без нагрева воды, работающий на дизельном топливе, работает совершенно автономно, поскольку с дизельным двигателем Yanmar он обходится без электричества. При необходимости вода может всасываться аппаратом непосредственно из емкости или водоема, что позволяет работать в районах с неразвитой инфраструктурой. Выдаваемое давление 230 бар воды впечатляет производительностью, что позволяет справиться с любой задачей. Эргономичная конструкция и защищенные от прокола колеса гарантируют максимальную мобильность, в то время как прочная несущая рама может выдерживать очень интенсивную эксплуатацию. Большой фильтр для воды и термоклапан предназначены для защиты насоса. HD 9/23 De впечатляет простой управления, удобным хранением принадлежностей и практичной возможностью доукомплектации. Например, в качестве дополнительного оборудования, можно устанавить комплект для наматывания шланга и защитную раму с проушинами для погрузки краном.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/23 De: Максимальная независимость
Максимальная независимость
Надежные двигатели Honda или Yanmar обеспечивают эксплуатацию аппаратов без подключения к источнику электроснабжения. Может всасывать воду из внешнего источника, например, из озер или емкостей – и используйте ее для мойки
Аппарат высокого давления HD 9/23 De: Простота применения
Простота применения
Эргономичная конструкция рамы позволяет легко транспортировать даже по неровной местности Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
Аппарат высокого давления HD 9/23 De: Разносторонние возможности
Разносторонние возможности
Опционально возможна дополнительная рама с проушинами для погрузки краном и защиты аппарата Монтируемый комплект: катушка для шланга для сокращения времени и удобства подготовки и сворачивания аппарата - доступны в качестве дополнительного оборудования Портативная версия с прочной трубчатой рамой специально для маляров и штукатуров (HD 728 B)
Для самых тяжелых работ
  • Прочная несущая рама для ежедневного использования в тяжелых условиях
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
  • Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 400 - 930
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - до 230 / 4 - до 23
Макс. давление (бар/МПа) 270 / 27
Температура воды на входе (°C) 60
Подвод воды 1″
Тип привода Дизель
Производитель двигателя Yanmar
Тип двигателя L 100 V
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 112,5
Вес (с упаковкой) (кг) 115,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 866 x 722 x 1146

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Регулятор давления и расхода воды
  • Электрический стартер
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
Области применения
  • Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
  • Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
  • Промышленность (очистка оборудования)
  • Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)
Принадлежности
Чистящее средство
