Идеально подходит там, где встречаются трудные условия и высокие требования по очистке: HD 9/23 De аппарат высокого давления без нагрева воды, работающий на дизельном топливе, работает совершенно автономно, поскольку с дизельным двигателем Yanmar он обходится без электричества. При необходимости вода может всасываться аппаратом непосредственно из емкости или водоема, что позволяет работать в районах с неразвитой инфраструктурой. Выдаваемое давление 230 бар воды впечатляет производительностью, что позволяет справиться с любой задачей. Эргономичная конструкция и защищенные от прокола колеса гарантируют максимальную мобильность, в то время как прочная несущая рама может выдерживать очень интенсивную эксплуатацию. Большой фильтр для воды и термоклапан предназначены для защиты насоса. HD 9/23 De впечатляет простой управления, удобным хранением принадлежностей и практичной возможностью доукомплектации. Например, в качестве дополнительного оборудования, можно устанавить комплект для наматывания шланга и защитную раму с проушинами для погрузки краном.