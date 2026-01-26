Perfect in orice conditii si oricare ar fi cerintele de curatare: Aparatul de curatat cu inalta presiune cu apa rece HD 9/23 De cu motor Yanmar disel produce energia de care are nevoie pentru functionare. La nevoie, apa necesara poate fi absorbita direct din ochiurile de apa, permitand functionarea in zone cu infrastructura deficitara. Cu o presiune de 230 bar, aparatul poate indeplini aproape orice sarcina. Cadrul sau ergonomic si rotile rezistente la intepaturi asigura mobilitate si rezistenta maxima.Impreuna cu pistolul EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de inalta presiune pentru a reduce la zero forta de apasare a operatorului cat si cu sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida ce permit montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat atunci cand se utilizeaza cei cu insurubare - aparatul este foarte comod de utilizat. Un filtru mare de apa si o valva termostat protejeaza pompa. Imbunatatiri suplimentare precum cadru suplimentar cu ochiuri inconjura aparatul.