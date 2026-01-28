Аппарат высокого давления HD 9/23 G

С помощью HD 9/23 G Advanced, очень мощного и высокопроизводительного аппарата высокого давления без подгрева воды с бензиновым двигателем Хонда, вы можете работать автономно и удобно, оставаясь мобильным даже при неблагоприятных условиях.

Оснащенный бензиновым двигателем Хонда, аппарат высокого давления HD 9/23 G , работает абсолютно независимо от электропитания. Выполненный для получения лучших результатав очистки – благодаря потоку воды под давлением 230 бар и защищенный очень устойчивой основной рамой, машина хорошо послужит Вам даже в экстремальных условиях. Кроме того, эргономичный дизайн рамы обеспечивает максимальную мобильность, даже на неровной поверхности. Защищенные от прокола колеса, хорошо разработана концепция управления и различные варианты хранения аксессуаров направлены на то, чтобы Вы могли работать с комфортом даже тогда, когда условия далеко не идеальны. Мощный насос, в случае необходимости, позволяет всасывать воду из водоемов или емкостей. Насос защищен большим фильтром воды и термоклапаном, который предотвращает перегрев в режиме циркуляции. Для бензиновых аппаратов Advanced, возможна дополнительная рама с проушинами для защиты и облегчения погрузки краном, а также комплект для наматывания шланга.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/23 G: Максимальная независимость
Максимальная независимость
Надежные двигатели Honda или Yanmar обеспечивают эксплуатацию аппаратов без подключения к источнику электроснабжения. Может всасывать воду из внешнего источника, например, из озер или емкостей – и используйте ее для мойки
Аппарат высокого давления HD 9/23 G: Простота применения
Простота применения
Эргономичная конструкция рамы позволяет легко транспортировать даже по неровной местности Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
Аппарат высокого давления HD 9/23 G: Разносторонние возможности
Разносторонние возможности
Опционально возможна дополнительная рама с проушинами для погрузки краном и защиты аппарата Монтируемый комплект: катушка для шланга для сокращения времени и удобства подготовки и сворачивания аппарата - доступны в качестве дополнительного оборудования Портативная версия с прочной трубчатой рамой специально для маляров и штукатуров (HD 728 B)
Для самых тяжелых работ
  • Прочная несущая рама для ежедневного использования в тяжелых условиях
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
  • Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 400 - 930
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - до 230 / 4 - до 23
Макс. давление (бар/МПа) 270 / 27
Температура воды на входе (°C) 60
Подвод воды 1″
Тип привода Бензин
Производитель двигателя Honda
Тип двигателя GX 390
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 75,5
Вес (с упаковкой) (кг) 82,761
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 866 x 722 x 1146

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Регулятор давления и расхода воды
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
Видео

Области применения
  • Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
  • Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
  • Промышленность (очистка оборудования)
  • Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)
