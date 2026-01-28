Echipat cu un motor Honda pe benzina, Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 9/23 G cu apa rece functioneza complet independent de surse de curent. Conceput pentru cele mai bune rezultate de curatare - datorita presiunii de 23- bar- si protejat de un cadru foarte rezistent, aparatul impresioneaza in cele mai dure conditii.Designul ergonomic permite mobilitate maxima chiar si pe teren denivelat. Rotile rezistente la intepaturi si gama larga de posibilitati de depozitare a accesoriilor fac aparatul foarte usor de utilizat. Alte caracteristici sunt pistolul EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de inalta presiune pentru a reduce la zero forta de apasare a operatorului cat si sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida ce permit montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat atunci cand se utilizeaza cei cu insurubare. Pompa puternica permite dragarea apei din lacuri sau iazuri la nevoie. Este protejata de un filtru mare de apa si o valva cu termostat ce previne supraincalzirea in modul de recirculare.De asemenea este disponibila pentru HD 9/23 G si o carcasa cu ochiuri de agatare cat si un kit pentru furtun cu tambur.