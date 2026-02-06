Легкий, компактный и универсальный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 5/15 C Plus отличается высочайшей мобильностью и может эксплуатироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Аппарат оснащен отсеком для хранения акссессуаров, а латунная головка блока цилиндров и автоматическая система сброса давления гарантируют длительный срок его службы. Кроме того, аппарат впечатляет инновационными решениями, которые повышают удобство работы, сокращают время подготовки к использованию и ускоряют замену аксессуаров. Пистолет EASY!Force устраняет необходимость прилагать усилия для удержания рычага, используя силу отдачи струи высокого давления. А быстродействующие разъемы EASY!Lock обеспечивают в пять раз более быструю фиксацию и снятие аксессуаров по сравнению с традиционными резьбовыми соединениями, сохраняя их надежность и долговечность. Такой пакет оснащения гарантирует оперативное выполнение работ с очистки без переутомления оператора.