Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/15 C Plus

Comod, mobil, versatil: Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune HD 5/15 C Plus pentru uz vertical si orizontal. Cu spatiu depozitare accesorii, cilindru din alama + depresurizare automata.

Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune usor si versatil HD 5/15 C Plus impresioneaza prin mobilitatea excelenta si este adecvat atat pentru aplicatii verticale, cat si orizontale. Dispozitivul este prevazut cu spatiu complex de depozitare a accesoriilor si este proiectat pentru o durata de viata extinsa gratie cilindrului din alama si functiei de depresurizare automata.

Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Mobilitate
Mânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Design compact.
Flexibilitate
Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare.
Calitate
  • Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare.
  • Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară.
  • Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Depozitarea accesoriilor
  • Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină.
  • Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă.
  • Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 500
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar/MPa) 150 / 15
Presiunea maximă (bar/MPa) 200 / 20
Putere (kW) 2,8
Cablu de racordare (m) 5
Dimensiune duză (mm) 32
Alimentare apa 3/4″
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 26,1
Greutate cu ambalaj (kg) 28,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 200 bari
  • Lance de pulverizare: 840 mm
  • Lance cu jet rotativ

Echipament

  • Funcția agentului de curățare: Aspirare
  • Presiune de decuplare
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

