Аппарат высокого давления HD 7/11-4 Cage
Особенности и преимущества
Долговечный и надежный4-х полюсный электродвигатель. Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями с керамическим покрытием
Крепкий и безопасныйКрепкая трубчатая рама гарантирует оптимальную защиту аппарата от повреждений. Встроенные ручки для транпортировки.
Удобство обслуживанияУдобный доступ ко всем значимым компонентам. Большой входной фильтр для воды обеспечивает легкий доступ для обслуживания.
Универсальный
- Аппарат можно прикрепить к полу или стене.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|520 - 700
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - 110 / 7 - 11
|Макс. давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,9
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|50,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|60,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 360 x 500
Scope of supply
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Регулятор давления и расхода воды
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка бассейнов.