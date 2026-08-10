Аппарат высокого давления HD 7/11-4 Cage

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 7/11-4 Cage: Долговечный и надежный
Долговечный и надежный
4-х полюсный электродвигатель. Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями с керамическим покрытием
Аппарат высокого давления HD 7/11-4 Cage: Крепкий и безопасный
Крепкий и безопасный
Крепкая трубчатая рама гарантирует оптимальную защиту аппарата от повреждений. Встроенные ручки для транпортировки.
Аппарат высокого давления HD 7/11-4 Cage: Удобство обслуживания
Удобство обслуживания
Удобный доступ ко всем значимым компонентам. Большой входной фильтр для воды обеспечивает легкий доступ для обслуживания.
Универсальный
  • Аппарат можно прикрепить к полу или стене.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 520 - 700
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - 110 / 7 - 11
Макс. давление (бар/МПа) 150 / 15
Потребляемая мощность (кВт) 2,9
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 50,5
Вес (с упаковкой) (кг) 60,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 640 x 360 x 500

Scope of supply

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
  • Регулятор давления и расхода воды
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 7/11-4 Cage
Аппарат высокого давления HD 7/11-4 Cage
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка бассейнов.
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова