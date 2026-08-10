Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/11-4 Cage
Caracteristici si beneficii
De lungă durată și de încredereMotor electric cu 4 poli. Chiulasă din alamă și piston ceramic. Pompă de arbore cotit fiabilă cu supapă de termostat suplimentar.
Robust și sigurConstrucția robustă a cadrului tubular garantează o protecție optimă a utilajului Mânere încorporate pentru transport.
Ușor de servisatAcces excelent la toate componentele relevante. Filtru mare de intrare a apei pentru o întreținere ușoară
Versatil
- Mașina poate fi fixată pe podea sau pe perete.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|520 - 700
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|150 / 15
|Putere (kW)
|2,9
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|50,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|60,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|640 x 360 x 500
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Lance de pulverizare din inox: 600 mm
- Duză de putere
Echipament
- Sistem anti-rasucire (AVS)
- Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea atelierelor
- Curățarea rezervoarelor
- Curățarea bazinelor