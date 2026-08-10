Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/11-4 Cage

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/11-4 Cage: De lungă durată și de încredere
De lungă durată și de încredere
Motor electric cu 4 poli. Chiulasă din alamă și piston ceramic. Pompă de arbore cotit fiabilă cu supapă de termostat suplimentar.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/11-4 Cage: Robust și sigur
Robust și sigur
Construcția robustă a cadrului tubular garantează o protecție optimă a utilajului Mânere încorporate pentru transport.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/11-4 Cage: Ușor de servisat
Ușor de servisat
Acces excelent la toate componentele relevante. Filtru mare de intrare a apei pentru o întreținere ușoară
Versatil
  • Mașina poate fi fixată pe podea sau pe perete.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 520 - 700
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Presiunea maximă (bar/MPa) 150 / 15
Putere (kW) 2,9
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 50,5
Greutate cu ambalaj (kg) 60,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 640 x 360 x 500

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: Standard
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
  • Lance de pulverizare din inox: 600 mm
  • Duză de putere

Echipament

  • Sistem anti-rasucire (AVS)
  • Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
  • Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/11-4 Cage
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/11-4 Cage
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor
  • Curățarea de zone exterioare
  • Curățarea atelierelor
  • Curățarea rezervoarelor
  • Curățarea bazinelor
Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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