Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic
HD 9/18-4 Cage Classic является самым мощным аппаратом высокого давления в линейке HD Cage Classic. Этот трёхфазный аппарат с 4-полюсным двигателем предназначен для непрерывной работы и максимальной эффективности очистки, оснащён высококачественными, долговечными компонентами, такими как насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями, а также усовершенствованной системой уплотнений. Надёжная конструкция рамы эффективно защищает аппарат от внешних воздействий. Продуманная система управления обеспечивает комфортную и безопасную эксплуатацию. Возможность настенного монтажа экономит пространство и делает использование более удобным. Все важные компоненты легко доступны для быстрого технического обслуживания. Способность HD 9/18-4 Cage Classic работать длительное время без необходимости обслуживания подчёркивает его надёжность и высокую производительность.
Особенности и преимущества
Долговечный и надежный4-х полюсный электродвигатель. Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями с керамическим покрытием
Крепкий и безопасныйКрепкая трубчатая рама гарантирует оптимальную защиту аппарата от повреждений. Встроенные ручки для транпортировки.
Удобство обслуживанияУдобный доступ ко всем значимым компонентам. Большой входной фильтр для воды обеспечивает легкий доступ для обслуживания.
Универсальный
- Аппарат можно прикрепить к полу или стене.
- Практичный отсек для хранения пистолета с функцией автоматического выключения (система Total Stop - опционально).
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - 180 / 7 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|250 / 25
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,9
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|52,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|64,558
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|625 x 500 x 360
Scope of supply
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка бассейнов.