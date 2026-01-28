Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic

HD 9/18-4 Cage Classic является самым мощным аппаратом высокого давления в линейке HD Cage Classic. Этот трёхфазный аппарат с 4-полюсным двигателем предназначен для непрерывной работы и максимальной эффективности очистки, оснащён высококачественными, долговечными компонентами, такими как насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями, а также усовершенствованной системой уплотнений. Надёжная конструкция рамы эффективно защищает аппарат от внешних воздействий. Продуманная система управления обеспечивает комфортную и безопасную эксплуатацию. Возможность настенного монтажа экономит пространство и делает использование более удобным. Все важные компоненты легко доступны для быстрого технического обслуживания. Способность HD 9/18-4 Cage Classic работать длительное время без необходимости обслуживания подчёркивает его надёжность и высокую производительность.

Особенности и преимущества
Долговечный и надежный
4-х полюсный электродвигатель. Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями с керамическим покрытием
Крепкий и безопасный
Крепкая трубчатая рама гарантирует оптимальную защиту аппарата от повреждений. Встроенные ручки для транпортировки.
Удобство обслуживания
Удобный доступ ко всем значимым компонентам. Большой входной фильтр для воды обеспечивает легкий доступ для обслуживания.
Универсальный
  • Аппарат можно прикрепить к полу или стене.
  • Практичный отсек для хранения пистолета с функцией автоматического выключения (система Total Stop - опционально).
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 450 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - 180 / 7 - 18
Макс. давление (бар/МПа) 250 / 25
Потребляемая мощность (кВт) 5,9
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 52,2
Вес (с упаковкой) (кг) 64,558
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 625 x 500 x 360

Scope of supply

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка бассейнов.
Принадлежности
Чистящее средство
