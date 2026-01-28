Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/18-4 Cage Classic
Aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 9/18-4 Cage Classic impresionează printr-un debit de apă de 900 litri/oră, pompă cu arbore cotit cu pistoane ceramice, tehnologie de etanșare excelentă și intervale lungi de service.
Cu un volum de apă de aproximativ 900 de litri pe oră, HD 9/18-4 Cage Classic este cel mai puternic aparat de curățat cu înaltă presiune din gama HD Cage Classic. Această mașină trifazată cu motor cu 4 poli este proiectată pentru funcționare continuă și performanță maximă de curățare și are o gamă largă de componente de înaltă calitate, de lungă durată, precum pompa arborelui cotit cu piston ceramic sau tehnologie sofisticată de etanșare. Aceast aparat de curățat cu înaltă presiune robustă are, de asemenea, o construcție robustă a cadrului pentru o protecție eficientă împotriva influențelor externe. Conceptul de operare inteligent asigură o funcționare convenabilă și sigură. Opțiunea de a monta aparatul pe perete este o caracteristică practică, care ușurează munca. În plus, toate componentele relevante sunt ușor accesibile și ușor de întreținut. Intervalele lungi de service ale HD 9/18-4 Cage Classic completează caracteristicile acestei mașini extrem de fiabile și puternice.
Caracteristici si beneficii
De lungă durată și de încredereMotor electric cu 4 poli. Chiulasă din alamă și piston ceramic. Pompă de arbore cotit fiabilă cu supapă de termostat suplimentar.
Robust și sigurConstrucția robustă a cadrului tubular garantează o protecție optimă a utilajului Mânere încorporate pentru transport.
Ușor de servisatAcces excelent la toate componentele relevante. Filtru mare de intrare a apei pentru o întreținere ușoară
Versatil
- Mașina poate fi fixată pe podea sau pe perete.
- Stocarea practică a pistolelor de declanșare cu funcție de oprire automată (oprire totală opțională).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|450 - 900
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|70 - 180 / 7 - 18
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|250 / 25
|Putere (kW)
|5,9
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|52,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|64,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|625 x 500 x 360
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare din inox: 600 mm
- Duză de putere
Echipament
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea atelierelor
- Curățarea rezervoarelor
- Curățarea bazinelor