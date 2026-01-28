Cu un volum de apă de aproximativ 900 de litri pe oră, HD 9/18-4 Cage Classic este cel mai puternic aparat de curățat cu înaltă presiune din gama HD Cage Classic. Această mașină trifazată cu motor cu 4 poli este proiectată pentru funcționare continuă și performanță maximă de curățare și are o gamă largă de componente de înaltă calitate, de lungă durată, precum pompa arborelui cotit cu piston ceramic sau tehnologie sofisticată de etanșare. Aceast aparat de curățat cu înaltă presiune robustă are, de asemenea, o construcție robustă a cadrului pentru o protecție eficientă împotriva influențelor externe. Conceptul de operare inteligent asigură o funcționare convenabilă și sigură. Opțiunea de a monta aparatul pe perete este o caracteristică practică, care ușurează munca. În plus, toate componentele relevante sunt ușor accesibile și ușor de întreținut. Intervalele lungi de service ale HD 9/18-4 Cage Classic completează caracteristicile acestei mașini extrem de fiabile și puternice.