Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления
Аппарат высокого давления HD 9 / 18-4 Cage Classic отличается высокой производительностью 900 литров в час, насосом с коленчатым валом с керамическими поршнями, оптимальной технологией уплотнения и длительными интервалами между обслуживанем.
HD 9 / 18-4 Cage Classic с расходом воды около 900 литров в час является самым мощным аппаратом высокого давления в линейке HD Cage Classic. Эта трехфазная машина с 4-полюсным двигателем предназначена для непрерывной работы и максимальной эффективности очистки и оснащена широким спектром высококачественных и долговечных компонентов, таких как насос коленчатого вала с керамическим поршнем или сложной технологией уплотнения. Аппарат высокого давления также имеет прочную конструкцию рамы для эффективной защиты от внешних воздействий. Интеллектуальная концепция управления обеспечивает удобную и безопасную работу. Возможность закрепить машину на стене - это практичная функция, облегчающая работу. Кроме того, все соответствующие компоненты легко доступны и удобны в обслуживании. Длительные интервалы обслуживания HD 9 / 18-4 Cage Classic дополняют характеристики этой высоконадежной и мощной машины.
Особенности и преимущества
Долговечный и надежный4-х полюсный электродвигатель. Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями с керамическим покрытием
Крепкий и безопасныйКрепкая трубчатая рама гарантирует оптимальную защиту аппарата от повреждений. Встроенные ручки для транпортировки.
Удобство обслуживанияУдобный доступ ко всем значимым компонентам. Большой входной фильтр для воды обеспечивает легкий доступ для обслуживания.
Универсальный
- Аппарат можно прикрепить к полу или стене.
- Практичный отсек для хранения пистолета с функцией автоматического выключения (система Total Stop - опционально).
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - макс. 250 / 7 - 18
|Макс. давление (бар)
|250
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,9
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|55,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|65,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|625 x 500 x 360
Scope of supply
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
- Мощное сопло
- Шланг высокого давления: 10 м
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления.
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка бассейнов.