HD 9 / 18-4 Cage Classic с расходом воды около 900 литров в час является самым мощным аппаратом высокого давления в линейке HD Cage Classic. Эта трехфазная машина с 4-полюсным двигателем предназначена для непрерывной работы и максимальной эффективности очистки и оснащена широким спектром высококачественных и долговечных компонентов, таких как насос коленчатого вала с керамическим поршнем или сложной технологией уплотнения. Аппарат высокого давления также имеет прочную конструкцию рамы для эффективной защиты от внешних воздействий. Интеллектуальная концепция управления обеспечивает удобную и безопасную работу. Возможность закрепить машину на стене - это практичная функция, облегчающая работу. Кроме того, все соответствующие компоненты легко доступны и удобны в обслуживании. Длительные интервалы обслуживания HD 9 / 18-4 Cage Classic дополняют характеристики этой высоконадежной и мощной машины.