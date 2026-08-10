Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления

Аппарат высокого давления HD 9 / 18-4 Cage Classic отличается высокой производительностью 900 литров в час, насосом с коленчатым валом с керамическими поршнями, оптимальной технологией уплотнения и длительными интервалами между обслуживанем.

HD 9 / 18-4 Cage Classic с расходом воды около 900 литров в час является самым мощным аппаратом высокого давления в линейке HD Cage Classic. Эта трехфазная машина с 4-полюсным двигателем предназначена для непрерывной работы и максимальной эффективности очистки и оснащена широким спектром высококачественных и долговечных компонентов, таких как насос коленчатого вала с керамическим поршнем или сложной технологией уплотнения. Аппарат высокого давления также имеет прочную конструкцию рамы для эффективной защиты от внешних воздействий. Интеллектуальная концепция управления обеспечивает удобную и безопасную работу. Возможность закрепить машину на стене - это практичная функция, облегчающая работу. Кроме того, все соответствующие компоненты легко доступны и удобны в обслуживании. Длительные интервалы обслуживания HD 9 / 18-4 Cage Classic дополняют характеристики этой высоконадежной и мощной машины.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления: Долговечный и надежный
Долговечный и надежный
4-х полюсный электродвигатель. Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поршнями с керамическим покрытием
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления: Крепкий и безопасный
Крепкий и безопасный
Крепкая трубчатая рама гарантирует оптимальную защиту аппарата от повреждений. Встроенные ручки для транпортировки.
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления: Удобство обслуживания
Удобство обслуживания
Удобный доступ ко всем значимым компонентам. Большой входной фильтр для воды обеспечивает легкий доступ для обслуживания.
Универсальный
  • Аппарат можно прикрепить к полу или стене.
  • Практичный отсек для хранения пистолета с функцией автоматического выключения (система Total Stop - опционально).
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 450 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - макс. 250 / 7 - 18
Макс. давление (бар) 250
Потребляемая мощность (кВт) 5,9
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 55,5
Вес (с упаковкой) (кг) 65,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 625 x 500 x 360

Scope of supply

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
  • Мощное сопло
  • Шланг высокого давления: 10 м

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления.
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage *KAP Аппарат выс.давления
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка бассейнов.
Принадлежности
Чистящее средство
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