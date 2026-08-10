Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/18-4 Cage *KAP

Curățătorul cu presiune înaltă HD 9 / 18-4 Cage Classic obține un scor ridicat cu un debit de 900 de litri pe oră, pompa cu arbore cotit și cu pistofne ceramice, tehnologie de etanșare optimă și intervale de service lungi.

Cu un volum de apă de aproximativ 900 de litri pe oră, HD 9 / 18-4 Cage Classic este cel mai puternic curățitor de înaltă presiune din gama HD Cage Classic. Această mașină trifazată cu motor cu 4 poli este proiectată pentru funcționare continuă și performanță maximă de curățare și oferă o gamă largă de componente de înaltă calitate, de lungă durată, cum ar fi pompa arborelui cotit cu piston ceramic sau tehnologie de etanșare sofisticată. Acest detergent robust de înaltă presiune are, de asemenea, o construcție robustă a cadrului pentru o protecție eficientă împotriva influențelor externe. Conceptul de operare inteligent asigură o operare convenabilă și sigură. Opțiunea de a monta mașina pe perete este o caracteristică practică, care ușurează munca. În plus, toate componentele relevante sunt ușor accesibile și ușor de întreținut. Intervalele lungi de service ale HD 9 / 18-4 Cage Classic completează caracteristicile acestei mașini extrem de fiabile și puternice.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/18-4 Cage *KAP: De lungă durată și de încredere
De lungă durată și de încredere
Motor electric cu 4 poli. Chiulasă din alamă și piston ceramic. Pompă de arbore cotit fiabilă cu supapă de termostat suplimentar.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/18-4 Cage *KAP: Robust și sigur
Robust și sigur
Construcția robustă a cadrului tubular garantează o protecție optimă a utilajului Mânere încorporate pentru transport.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/18-4 Cage *KAP: Ușor de servisat
Ușor de servisat
Acces excelent la toate componentele relevante. Filtru mare de intrare a apei pentru o întreținere ușoară
Versatil
  • Mașina poate fi fixată pe podea sau pe perete.
  • Stocarea practică a pistolelor de declanșare cu funcție de oprire automată (oprire totală opțională).

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 450 - 900
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar/MPa) 70 - max. 250 / 7 - 18
Presiunea maximă (bar) 250
Putere (kW) 5,9
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 55,5
Greutate cu ambalaj (kg) 65,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 625 x 500 x 360

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: Standard
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
  • Lance de pulverizare din inox: 600 mm
  • Duză de putere
  • Furtun pentru presiune maxima: 10 m

Echipament

  • Presiune de decuplare
  • Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/18-4 Cage *KAP
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor
  • Curățarea de zone exterioare
  • Curățarea atelierelor
  • Curățarea rezervoarelor
  • Curățarea bazinelor
Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova