Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/18-4 Cage *KAP
Curățătorul cu presiune înaltă HD 9 / 18-4 Cage Classic obține un scor ridicat cu un debit de 900 de litri pe oră, pompa cu arbore cotit și cu pistofne ceramice, tehnologie de etanșare optimă și intervale de service lungi.
Cu un volum de apă de aproximativ 900 de litri pe oră, HD 9 / 18-4 Cage Classic este cel mai puternic curățitor de înaltă presiune din gama HD Cage Classic. Această mașină trifazată cu motor cu 4 poli este proiectată pentru funcționare continuă și performanță maximă de curățare și oferă o gamă largă de componente de înaltă calitate, de lungă durată, cum ar fi pompa arborelui cotit cu piston ceramic sau tehnologie de etanșare sofisticată. Acest detergent robust de înaltă presiune are, de asemenea, o construcție robustă a cadrului pentru o protecție eficientă împotriva influențelor externe. Conceptul de operare inteligent asigură o operare convenabilă și sigură. Opțiunea de a monta mașina pe perete este o caracteristică practică, care ușurează munca. În plus, toate componentele relevante sunt ușor accesibile și ușor de întreținut. Intervalele lungi de service ale HD 9 / 18-4 Cage Classic completează caracteristicile acestei mașini extrem de fiabile și puternice.
Caracteristici si beneficii
De lungă durată și de încredereMotor electric cu 4 poli. Chiulasă din alamă și piston ceramic. Pompă de arbore cotit fiabilă cu supapă de termostat suplimentar.
Robust și sigurConstrucția robustă a cadrului tubular garantează o protecție optimă a utilajului Mânere încorporate pentru transport.
Ușor de servisatAcces excelent la toate componentele relevante. Filtru mare de intrare a apei pentru o întreținere ușoară
Versatil
- Mașina poate fi fixată pe podea sau pe perete.
- Stocarea practică a pistolelor de declanșare cu funcție de oprire automată (oprire totală opțională).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|450 - 900
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|70 - max. 250 / 7 - 18
|Presiunea maximă (bar)
|250
|Putere (kW)
|5,9
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|55,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|65,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|625 x 500 x 360
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare din inox: 600 mm
- Duză de putere
- Furtun pentru presiune maxima: 10 m
Echipament
- Presiune de decuplare
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea atelierelor
- Curățarea rezervoarelor
- Curățarea bazinelor