Cu un volum de apă de aproximativ 900 de litri pe oră, HD 9 / 18-4 Cage Classic este cel mai puternic curățitor de înaltă presiune din gama HD Cage Classic. Această mașină trifazată cu motor cu 4 poli este proiectată pentru funcționare continuă și performanță maximă de curățare și oferă o gamă largă de componente de înaltă calitate, de lungă durată, cum ar fi pompa arborelui cotit cu piston ceramic sau tehnologie de etanșare sofisticată. Acest detergent robust de înaltă presiune are, de asemenea, o construcție robustă a cadrului pentru o protecție eficientă împotriva influențelor externe. Conceptul de operare inteligent asigură o operare convenabilă și sigură. Opțiunea de a monta mașina pe perete este o caracteristică practică, care ușurează munca. În plus, toate componentele relevante sunt ușor accesibile și ușor de întreținut. Intervalele lungi de service ale HD 9 / 18-4 Cage Classic completează caracteristicile acestei mașini extrem de fiabile și puternice.