Надежный и легкий в управлении профессиональный аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic для применения во многих целевых группах (Автомотив, Клининг, промышленность и т.д.). В этом аппарате объединены воедино непревзойдённая надежность, простота в обращении и легкость в обслуживании. Аппарат высокого давления HD Classic оснащен особенно мощным и надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями. Клиент по достоинству оценит такие вещи как: Долговечность - Все детали рассчитаны на непрерывную работу. (Надежный кривошипа шатунный насос высокого давления, большой водный фильтр на впуске, для задержки абразивных частиц); Простота в использовании – Все детали имеют отличный доступ для обслуживания, простой тумблер ВКЛ./ВЫКЛ.; Мобильность - Компактные размеры и относительно небольшой вес; Удобство хранения - место для хранения полного комплекта аксессуаров; Эффективность - Сокращение время очистки повышает рентабельность; Сервис - Легкий доступ ко всем рабочим узлам.