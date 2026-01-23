Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic
Надежный и легкий в управлении профессиональный аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic для применения во многих целевых группах (Автомотив, Клининг, промышленность и т.д.). Аппарат высокого давления HD Classic оснащен особенно мощным и надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями.
Надежный и легкий в управлении профессиональный аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic для применения во многих целевых группах (Автомотив, Клининг, промышленность и т.д.). В этом аппарате объединены воедино непревзойдённая надежность, простота в обращении и легкость в обслуживании. Аппарат высокого давления HD Classic оснащен особенно мощным и надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями. Клиент по достоинству оценит такие вещи как: Долговечность - Все детали рассчитаны на непрерывную работу. (Надежный кривошипа шатунный насос высокого давления, большой водный фильтр на впуске, для задержки абразивных частиц); Простота в использовании – Все детали имеют отличный доступ для обслуживания, простой тумблер ВКЛ./ВЫКЛ.; Мобильность - Компактные размеры и относительно небольшой вес; Удобство хранения - место для хранения полного комплекта аксессуаров; Эффективность - Сокращение время очистки повышает рентабельность; Сервис - Легкий доступ ко всем рабочим узлам.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйКривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками Керамические поршни для меньшего износа и трения Уплотнения повышенной износоустойчивости для увеличения рабочих интервалов
Простота обслуживанияШироко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов Большой фильтр тонкой очистки воды для оптимальной защиты насоса. Интегрированный отсек для хранения сопел
Улучшенный результат очисткиЗапатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений
Превосходная мобильность
- Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
- Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|520 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - 200 / 7 - 20
|Макс. давление (бар)
|240
|Потребляемая мощность (кВт)
|6,9
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|56
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Автоматическая система сброса давления
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка бассейнов.