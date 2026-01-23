Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/20-4 Classic
Cel mai puternic aparat de curatat cu înaltă presiune din gama HD Classic: HD 9/20-4 Classic are debit de apă 900 l/h, acționare trifazată si pompă cu arbore cotit cu pistoane ceramice, pentru intervale lungi de utilizare.
Aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 9/20-4 Classic este cel mai performant model din gama HD Classic. Aparatul funcționează cu curent trifazat, are un debit impresionant de apă de 900 l/h și o durabilitate ridicată. Toate componentele sunt proiectate pentru utilizare continuă. Operarea intuitivă, dimensiunile compacte și greutatea redusă garantează o manevrare confortabilă. Aparatul de curățat cu înaltă presiune oferă spațiu suficient de depozitare pentru duză, lance și alte accesorii. HD 9/20-4 Classic impresionează în ceea ce privește eficiența: timpii redusi de curățare asigură un plus pentru profit. Ușurința utilizării este un bonus suplimentar. Mașina oferă acces ușor la toate piesele relevante ale mașinii.
Caracteristici si beneficii
Durabil și robustArbori cotiți de mari dimensiuni și biele cu rulmenți robuști. Pistoane ceramice pentru reducerea uzurii. Pachete de etanșare de înaltă performanță pentru timpi de lucru mai lungi.
Deosebit de ușor de întreținutCapacul mașinii cu deschidere largă pentru acces ușor la toate componentele relevante pentru service și întreținere. Filtru fin mare de apă pentru o protecție optimă a pompei. Depozitare integrată a duzei.
Putere marita de curatareDuze cu jet plat de putere patentate Kärcher: cu până la 40% mai multă forță de impact decât duzele convenționale. Acoperire mare a suprafeței și îndepărtare completă a murdăriei.
Mobilitate excelentă
- Roțile mari și mânerul ergonomic de împingere asigură manevrabilitate optimă la viraj și manevrare ușoară.
- Mânerul de împingere pliabil permite depozitarea cu economie de spațiu.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|520 - 900
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|70 - 200 / 7 - 20
|Presiunea maximă (bar)
|240
|Putere (kW)
|6,9
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|56
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare din inox: 600 mm
- Duză de putere
Echipament
- Sistem anti-rasucire (AVS)
- Presiune de decuplare
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea atelierelor
- Curățarea rezervoarelor
- Curățarea bazinelor