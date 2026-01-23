Aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 9/20-4 Classic este cel mai performant model din gama HD Classic. Aparatul funcționează cu curent trifazat, are un debit impresionant de apă de 900 l/h și o durabilitate ridicată. Toate componentele sunt proiectate pentru utilizare continuă. Operarea intuitivă, dimensiunile compacte și greutatea redusă garantează o manevrare confortabilă. Aparatul de curățat cu înaltă presiune oferă spațiu suficient de depozitare pentru duză, lance și alte accesorii. HD 9/20-4 Classic impresionează în ceea ce privește eficiența: timpii redusi de curățare asigură un plus pentru profit. Ușurința utilizării este un bonus suplimentar. Mașina oferă acces ușor la toate piesele relevante ale mașinii.