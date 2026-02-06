Аппарат высокого давления HD 6/13 C
Практичный, мобильный, универсальный: аппарат высокого давления HD 6/13 C без подогрева воды для вертикального и горизонтального использования. С отделением для принадлежностей, латунной головкой блока цилиндров и автоматическим сбросом давления.
Компактный, легкий и универсальный аппарат высокого давления без подогрева HD 6/13 C отличается исключительной мобильностью и подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной эксплуатации. Аппарат оснащен продуманным отсеком для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматический сброс давления обеспечивают длительный срок службы. В то же время он впечатляет новыми инновационными разработками, которые в долгосрочной перспективе повышают удобство работы для оператора, обеспечивая легкую работу и экономию времени на установку и демонтаж. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу к нулю, а быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют работать в пять раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых соединений, без каких-либо компромиссов. когда дело касается прочности и долговечности. В целом, это комплексный пакет оборудования для отличных результатов уборки, высокого уровня удобства и длительного срока службы.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Высокая мобильностьВстроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку. Можно сложить ручку одним нажатием кнопки. Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
МаневренностьРабота в вертикальном и горизонтальном положении. Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
- Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
- Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
- Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
- Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|590
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|130 / 13
|Макс. давление (бар/МПа)
|190 / 19
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,9
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла (мм)
|38
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|25,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|28
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN6, 200 бар
- Распылительная трубка: 840 мм
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
- Автоматическая система сброса давления