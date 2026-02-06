Компактный, легкий и универсальный аппарат высокого давления без подогрева HD 6/13 C отличается исключительной мобильностью и подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной эксплуатации. Аппарат оснащен продуманным отсеком для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматический сброс давления обеспечивают длительный срок службы. В то же время он впечатляет новыми инновационными разработками, которые в долгосрочной перспективе повышают удобство работы для оператора, обеспечивая легкую работу и экономию времени на установку и демонтаж. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу к нулю, а быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют работать в пять раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых соединений, без каких-либо компромиссов. когда дело касается прочности и долговечности. В целом, это комплексный пакет оборудования для отличных результатов уборки, высокого уровня удобства и длительного срока службы.