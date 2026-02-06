Аппарат высокого давления HD 6/13 C

Практичный, мобильный, универсальный: аппарат высокого давления HD 6/13 C без подогрева воды для вертикального и горизонтального использования. С отделением для принадлежностей, латунной головкой блока цилиндров и автоматическим сбросом давления.

Компактный, легкий и универсальный аппарат высокого давления без подогрева HD 6/13 C отличается исключительной мобильностью и подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной эксплуатации. Аппарат оснащен продуманным отсеком для хранения принадлежностей, а латунная головка блока цилиндров и автоматический сброс давления обеспечивают длительный срок службы. В то же время он впечатляет новыми инновационными разработками, которые в долгосрочной перспективе повышают удобство работы для оператора, обеспечивая легкую работу и экономию времени на установку и демонтаж. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу к нулю, а быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют работать в пять раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых соединений, без каких-либо компромиссов. когда дело касается прочности и долговечности. В целом, это комплексный пакет оборудования для отличных результатов уборки, высокого уровня удобства и длительного срока службы.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 6/13 C: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления HD 6/13 C: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку. Можно сложить ручку одним нажатием кнопки. Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
Аппарат высокого давления HD 6/13 C: Маневренность
Маневренность
Работа в вертикальном и горизонтальном положении. Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
  • Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
  • Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
  • Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
  • Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
  • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 590
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 130 / 13
Макс. давление (бар/МПа) 190 / 19
Потребляемая мощность (кВт) 2,9
Кабель питания (м) 5
Размер сопла (мм) 38
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 25,6
Вес (с упаковкой) (кг) 28
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN6, 200 бар
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
  • Автоматическая система сброса давления
Аппарат высокого давления HD 6/13 C
Аппарат высокого давления HD 6/13 C
Аппарат высокого давления HD 6/13 C
Аппарат высокого давления HD 6/13 C
Аппарат высокого давления HD 6/13 C
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова