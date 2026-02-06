Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune compact, usor si versatil HD 6/13 C oferă o mobilitate excepțională și este potrivit atât pentru funcționarea verticală cât și pentru cea orizontală. Dispozitivul este prevazut cu spatiu complex de depozitare a accesoriilor si este proiectat pentru o durata de viata extinsa gratie cilindrului din alama si functiei de depresurizare automata. În același timp, impresionează prin noile dezvoltări inovatoare, care sporesc confortul de lucru pentru operator pe termen lung, asigurând operarea fără efort și economisire de timp la instalare și demontare. Pistolul de înaltă presiune EASY! Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, în timp ce elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY! Lock fac manipularea de cinci ori mai rapida decât cu conexiunile convenționale cu șurub, fără compromisuri când vine vorba de robustete și longevitate. In total, un pachet complet de echipamente pentru rezultate excelente de curățare, cu un nivel ridicat de comoditate și o durată de viață lungă.