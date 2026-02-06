Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/13 C
Practic, mobil, versatil: curățător de înaltă presiune HD 6/13 C cu apă rece pentru funcționare verticală și orizontală. Cu depozitare accesorii, cilindru alama si depresurizare automata.
Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune compact, usor si versatil HD 6/13 C oferă o mobilitate excepțională și este potrivit atât pentru funcționarea verticală cât și pentru cea orizontală. Dispozitivul este prevazut cu spatiu complex de depozitare a accesoriilor si este proiectat pentru o durata de viata extinsa gratie cilindrului din alama si functiei de depresurizare automata. În același timp, impresionează prin noile dezvoltări inovatoare, care sporesc confortul de lucru pentru operator pe termen lung, asigurând operarea fără efort și economisire de timp la instalare și demontare. Pistolul de înaltă presiune EASY! Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, în timp ce elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY! Lock fac manipularea de cinci ori mai rapida decât cu conexiunile convenționale cu șurub, fără compromisuri când vine vorba de robustete și longevitate. In total, un pachet complet de echipamente pentru rezultate excelente de curățare, cu un nivel ridicat de comoditate și o durată de viață lungă.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!LockIn sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
MobilitateMânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Design compact.
FlexibilitateFuncționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare.
Calitate
- Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare.
- Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Depozitarea accesoriilor
- Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină.
- Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă.
- Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|590
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|130 / 13
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|190 / 19
|Putere (kW)
|2,9
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză (mm)
|38
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|25,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|28
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 200 bari
- Lance de pulverizare: 840 mm
Echipament
- Funcția agentului de curățare: Aspirare
- Presiune de decuplare