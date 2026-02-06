Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic

Надежный и универсальный аппарат высокого давления со стальной рамой и низкооборотным 4-полюсным электродвигателем. Оснащен насосом с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, что гарантирует продолжительный срок службы и минимальные затраты на его обслуживание.

Легкий в управлении аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic от Kärcher из серии Classic отличается прочной конструкцией и высококачественными компонентами, рассчитанными на долгий срок службы. Этот аппарат среднего класса подходит для выполнения различных задач по очистке, таких как мойка автомобилей и сельскохозяйственной техники, чистки производственного оборудования или фасадов зданий. Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров рассчитан на работу с водой при температуре до 60°C. Поддерживает режим всасывания воды и позволяет регулировать ее расход и рабочее давление. Пониженная частота вращения низкооборотного 4-полюсного электродвигателя обеспечивает низкую интенсивность износа насоса, который дополнительно защищен встроенным фильтром для воды. Простая конструкция аппарата обеспечивает удобный доступ ко всем его основным компонентам, что облегчает техническое обслуживание. Удобные держатели для аксессуаров с разъемами EASY!Lock обеспечивают быструю и легкую их замену, завершая продуманную концепцию модели HD 6/15-4 M Classic.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic: 4-полюсный низкооборотный электродвигатель
4-полюсный низкооборотный электродвигатель
Сниженная частота вращения двигателя для меньшего износа насоса Длительный срок службы двигателя Чрезвычайно низкий уровень вибраций двигателя
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic: Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой цилиндра.
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой цилиндра.
Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60 °C.
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic: Простота обслуживания
Простота обслуживания
Легкий доступ ко всем основным компонентам Уровень и качество масла можно легко проверить через смотровое стекло Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
Удобное хранение аксессуаров
  • С дополнительным местом для хранения насадок и мелких деталей
  • Надежное хранение шланга высокого давления
  • С крюком для кабеля питания
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
  • Прочные и долговечные аксессуары
  • Быстрая настройка и простая замена аксессуаров.
  • Простой и интуитивно понятный в управлении
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 216 / 244
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 450 - 600
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 70 - 150
Макс. давление (бар) 190
Потребляемая мощность (кВт) 3,4
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 036
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 51,6
Вес (с упаковкой) (кг) 64,62
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • Пистолет: Стандарт
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Автоматическая система сброса давления
  • Регулятор давления и расхода воды
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic
Аппарат высокого давления HD 6/15-4 M Classic

Видео

Области применения
  • Мойка транспортных средств под высоким давлением
  • Может использоваться для очистки фасадов
  • Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова