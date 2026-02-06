Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15-4 M Classic

Curățător de înaltă presiune robust și versatil,cadru din oțel, motor cu 4 poli și turație redusă, pompă din alamă cu arbore cotit pentru o durată lungă de funcționare și întreținere redusă.

Aparatul de curățat de înaltă presiune HD 6/15-4 M Classic din gama Classic de la Kärcher, ușor de utilizat, oferă un design impresionant al construcției robuste, componente durabile de înaltă calitate și o mare versatilitate. Aparatul de clasă medie este potrivit pentru o gamă largă de sarcini de curățare, cum ar fi curățarea vehiculelor, instalațiilor de producție, mașinilor și echipamentelor agricole, curățarea fațadelor precum și în sectorul municipal. Pompa durabilă cu arbore cotit, cu cap cilindric din alamă și funcție de aspirație permite lucrul cu temperaturi ale apei de până la 60 °C și oferă, de asemenea, opțiuni de reglare pentru volumul de apă și presiunea de lucru. Motorul cu 4 poli cu turație redusă asigură, de asemenea, o uzură mai mică a pompei, care este protejată și de un filtru de apă integrat. Toate componentele importante sunt ușor accesibile în doar câțiva pași, datorită întreținerii simple. Conceptul inteligent al HD 6/15-4 M Classic este completat de sistemul ingenios de depozitare a accesoriilor, cu racorduri EASY!Lock, pentru înlocuirea rapidă și intuitivă a accesoriilor.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15-4 M Classic: Motor electric cu 4 poli cu turație redusă
Motor electric cu 4 poli cu turație redusă
Viteză redusă a motorului pentru o uzură mai mică a pompei. Durată lungă de viață a motorului. Doar vibrații foarte reduse ale motorului.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15-4 M Classic: Pompă robustă cu arbore cotit și cap cilindru din alamă
Pompă robustă cu arbore cotit și cap cilindru din alamă
Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa Cu funcție de aspirație a apei cu temperatură de până la 60 °C.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15-4 M Classic: Întreţinere simplă
Întreţinere simplă
Toate componentele importante sunt accesibile în câțiva pași simpli. Nivelul de umplere și calitatea uleiului sunt ușor de citit datorită geamului de inspecție. Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
  • Cu spațiu practic de depozitare pentru duze și piese mici.
  • Permite depozitarea în siguranță a furtunului de înaltă presiune.
  • Cu cârlig accesoriu integrat pentru cablul de alimentare.
Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock
  • Accesorii robuste și durabile.
  • Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor.
  • Ușor și intuitiv de operat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 216 / 244
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 450 - 600
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar) 70 - 150
Presiunea maximă (bar) 190
Putere (kW) 3,4
Cablu de racordare (m) 5
Dimensiune duză 036
Alimentare apa 1″
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 51,6
Greutate cu ambalaj (kg) 64,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: Standard
  • Lance de pulverizare: 840 mm
  • Duză de putere

Echipament

  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
  • Presiune de decuplare
  • Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15-4 M Classic
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15-4 M Classic
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15-4 M Classic

Video

Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor cu înaltă presiune
  • Poate fi utilizat pentru curățarea fațadelor
  • Curățarea mașinilor de producție în industrie, cum ar fi în atelierele de vopsitorie, în producția de alimente sau în sectorul de producție
  • Curățarea cu înaltă presiune a mașinilor și echipamentelor din sectoarele construcțiilor, agricol și municipal
  • Curățarea spațiilor comune, cum ar fi piețele publice, drumurile de acces, fântânile arteziene sau parcările
Accesorii
Detergenti
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova