Аппарат высокого давления HD 7/16-4 M
Компактный, мобильный, аппарат высокого давления без подогрева HD 7/16-4 M с 4-х полюсным низкооборотным электродвигателем с трехфазным питанием и системой автоматического сброса давления.
Превосходное сочетание высокой производительности и энергоэффективности. Практичные принадлежности такие как серворегулятор, наша система регулировки расхода воды и рабочего давления непосредственно с пистолета, а также простота перемещения и нетребовательность в плане пространства для хранения этого надежного устройства гарантируют максимум комфорта. HD 7/16-4 M оснащен 4-полюсным, низкооборотным трехфазным двигателем с манометрическим выключателем, а новая помпа обеспечивает увеличение производительности чистки и энергоэффективность на 20 процентов. Автоматическая система сброса давления защищает компоненты насоса высокого давления от повреждений в режиме простоя. Пистолет EASY!Force используя силу отдачи водяной струи сокращает усилие на его удержание в ладони практически к нулю, а приспособления EASY!Lock обеспечивают более быстрое подключение принадлежностей, до 5 раз быстрее, в сравнении с традиционными типами резьбовых соединений, без ущерба в плане надежности, эффективности и гарантируют легкую работу и экономию времени на установку и разборку. Ряд опция делает доступным удобное хранение аксессуаров непосредственно на устройстве в процессе транспортировки.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работеМожет эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Высокая мобильностьТолкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
- Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
- Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|350 - 700
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Макс. давление (бар/МПа)
|240 / 24
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,2
|Кабель питания (м)
|5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|38,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|41,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях