Превосходное сочетание высокой производительности и энергоэффективности. Практичные принадлежности такие как серворегулятор, наша система регулировки расхода воды и рабочего давления непосредственно с пистолета, а также простота перемещения и нетребовательность в плане пространства для хранения этого надежного устройства гарантируют максимум комфорта. HD 7/16-4 M оснащен 4-полюсным, низкооборотным трехфазным двигателем с манометрическим выключателем, а новая помпа обеспечивает увеличение производительности чистки и энергоэффективность на 20 процентов. Автоматическая система сброса давления защищает компоненты насоса высокого давления от повреждений в режиме простоя. Пистолет EASY!Force используя силу отдачи водяной струи сокращает усилие на его удержание в ладони практически к нулю, а приспособления EASY!Lock обеспечивают более быстрое подключение принадлежностей, до 5 раз быстрее, в сравнении с традиционными типами резьбовых соединений, без ущерба в плане надежности, эффективности и гарантируют легкую работу и экономию времени на установку и разборку. Ряд опция делает доступным удобное хранение аксессуаров непосредственно на устройстве в процессе транспортировки.