Conceput pentru funcționare în poziție verticală și orizontală, aparatul nostru compact, mobil și puternic de curățat cu înaltă presiune HD 7/16-4 M asigură flexibilitate maximă în utilizare. Detalii practice, cum ar fi servo controlul, sistemul nostru de control a volumului de apă și a presiunii de lucru direct la pistolul de presiune, sau, de asemenea, manevrabilitatea simplă și cerința scăzută de spațiu a aparatului fiabil, garantează un confort maxim. Acționată de un motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, pompa cu tehnologie nouă asigură o performanță de curățare și o eficiență energetică cu 20% mai mari. Sistemul de eliberare automată a presiunii protejează componentele de înaltă presiune împotriva deteriorării în modul de așteptare. Munca fără efort și pregătirea și dezmembrarea realizate în timp scurt sunt garantate cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune, în scopul de a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock pentru o manevrare de 5 ori mai rapidă în comparație cu racordurile tradiționale, fără a avea un impact negativ asupra robusteții și durabilității. Pentru depozitarea în siguranță a accesoriilor direct pe aparat în timpul transportului sunt disponibile mai multe opțiuni.