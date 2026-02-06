Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/16-4 M
Aparat de curățat cu înaltă presiune compact, mobil, neîncălzit HD 7/16-4 M, cu motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă și eliberare automată a presiunii. Performanță ridicată de curățare și eficiență energetică.
Conceput pentru funcționare în poziție verticală și orizontală, aparatul nostru compact, mobil și puternic de curățat cu înaltă presiune HD 7/16-4 M asigură flexibilitate maximă în utilizare. Detalii practice, cum ar fi servo controlul, sistemul nostru de control a volumului de apă și a presiunii de lucru direct la pistolul de presiune, sau, de asemenea, manevrabilitatea simplă și cerința scăzută de spațiu a aparatului fiabil, garantează un confort maxim. Acționată de un motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, pompa cu tehnologie nouă asigură o performanță de curățare și o eficiență energetică cu 20% mai mari. Sistemul de eliberare automată a presiunii protejează componentele de înaltă presiune împotriva deteriorării în modul de așteptare. Munca fără efort și pregătirea și dezmembrarea realizate în timp scurt sunt garantate cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune, în scopul de a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock pentru o manevrare de 5 ori mai rapidă în comparație cu racordurile tradiționale, fără a avea un impact negativ asupra robusteții și durabilității. Pentru depozitarea în siguranță a accesoriilor direct pe aparat în timpul transportului sunt disponibile mai multe opțiuni.
Caracteristici si beneficii
Echipamente de înaltă calitateReducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate.
Funcționare flexibilăProiectat pentru funcționare verticală și orizontală. Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul.
Mobilitate crescutăMânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu. Depozitare fără efort în vehiculele de service. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
- Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei.
- EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj
- Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative.
Deservire ușoară
- Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului
- Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Soluții eficiente și care economisesc timp
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Eficiență energetică crescută
- Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil.
- Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|350 - 700
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|240 / 24
|Putere (kW)
|4,2
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|38,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|41,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Presiune de decuplare
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizare în curățarea vehiculelor, în sectorul construcțiilor și transporturilor, precum și în industrie