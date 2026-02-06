Мобильный и удобный в работе аппарат высокого давления без подогрева HD 9/20-4 M среднего класса, оснащенный мощным низкооборотным 4-полюсным трехфазным двигателем, легко справляется со сложными и масштабными задачами чистки. Может эффективно применяться на малых предприятиях, автомастерских и автосалонах, стройплощадках, а также клининговыми компаниями и коммунальными службами. Ключевые преимущества - Система Switch-chem - lля точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода, 2-ходовой дозирующий вентиль для чередования разных чистящих средств. Простота замены емкостей с чистящими средствами, высокая мощность и долговечность. Электродвигатели с воздушно-водяным охлаждением для интенсивной эксплуатации. 4-полюсный низкооборотный трехфазный двигатель. Латунная головка блока цилиндров помпы и керамические поршни. Продуманная конструкция. Хранение кабеля на задней стенке аппарата. Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки. Возможность «парковки» на время перерывов в работе. Высокая мобильность. Большие колеса для перемещения по бездорожью, ступеням и т. д. Вертикальная конструкция для удобной транспортировки. Опора с задней стороны аппарата для его удобного наклона.