Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/20-4 M

Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzire cu motor alimentat in curent alternativ trifazat si dotare deosebita.

Aparat de curatat universal cu inalta presiune cu un debit ridicat al apei, confort sporit si noul sistem de dozare a detergentului Switch-Chem. Este util pentru orice fel de aplicatii, cand trebuie indepartat un volum mare de murdarie.

Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Switch Chem
Switch Chem
Pentru dozarea exacta si continua a detergentilor Ventil pentru dozare cu 2 cai pentru comutarea intre diferiti detergenti Schimbare usoara a recipientelor cu detergent
Puternic si cu durata lunga de functionare
Puternic si cu durata lunga de functionare
Electromotoare racite cu aer si apa pentru utilizare intensiva Electromotor in patru poli cu viteza de rotație redusă
Mobilitate crescută
  • Roti mari pentru suprafețe denivelate
  • Tip de constructie verticala pentru transport simplu si ergonomic
  • Suport pentru inclinare integrat pe partea din spate a aparatului
Solutii in detaliu bine gandite
  • Depozitarea cablului de curent in partea din spate a aparatului
  • Suport pentru lance integrat pentru transport
  • Pozitie de parcare pentru duza de podea

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 460 - 900
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Presiunea maximă (bar/MPa) 220 / 22
Putere (kW) 7
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 54,2
Greutate cu ambalaj (kg) 57,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 554 x 425 x 1000

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force
  • Lance de pulverizare: 1050 mm
  • Regulator Servo Control

Echipament

  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Anti-rasucire
  • Funcția agentului de curățare: 2 x 2 ½ l
  • Presiune de decuplare
