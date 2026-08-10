Аппарат высокого давления HD 10/21-4 SX Plus
Вертикальный аппарат для мойки холодной водой под высоким давлением. Управление датчиком давления, легко нажимаемое пусковое устройство пистолета с мягкой поверхностью захвата, с поворотным распылителем из нержавеющей стали, с баком для моющего раствора, со специальным отделением для насадок.
Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus очень удобный в работе и предлагает рабочее давление 210 бар при максимальной пропускной способности 1000 л/ч. Благодаря вертикальной конструкции HD 10/21-4 S Plus занимает мало места и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок. Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров. HD 10/21-4 S Plus был разработан для работыв условиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Качество Керхер
- 4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением
- Латунная головка цилиндров и керамические поршни
- Усиленный, ударопрочный пластик
Мелкоячеистый водный фильтр
- Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи.
- Защищает насос высокого давления от загрязнения и продлевает срок его службы
Высокая мобильность
- Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
- Легкость в перемещении
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|1000
|Температура воды на входе (°C)
|до 60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|210 / 21
|Макс. давление (бар/МПа)
|231 / 23,1
|Потребляемая мощность (кВт)
|8
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|68,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|74,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Пистолет с мягкой накладкой
- Длина шланга высокого давления.: 20 м
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическая система сброса давления.
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер