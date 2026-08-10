Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/21-4 SX Plus, cu acționare trifazată, oferă un nivel ridicat de confort și o putere impresionantă de 210 bari, cu un volum maxim de curgere de 1.000 l/h. Datorită stilului de construcție vertical, aparatul necesită mai puțin spațiu decât aparatele convenționale și este mai ușor de manevrat, în special în jurul obstacolelor. Acest lucru este facilitat și de roțile mari, cauciucate, care fac aparatul ușor de transportat, chiar și pe teren accidentat. Accesoriile care nu sunt utilizate pot fi depozitate în compartimentul separat pentru duze, astfel încât să nu se piardă. Noile inovații garantează o operare fără efort și o economie de timp la montare și demontare: în timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero, sistemul de fixare rapidă EASY!Lock face manipularea de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șurub convenționale, fără a pierde din robustețe sau longevitate. Aparatul a fost proiectat pentru utilizare zilnică în condiții dificile. Capul cilindrului din alamă, rezistent la agenți de curățare, și pistoanele din oțel inoxidabil cu manșoane ceramice asigură o durată lungă de viață.