Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 SX Plus
Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/21-4 SX Plus, în stil de construcție vertical, impresionează prin pistolul de înaltă presiune EASY!Force, controlul presostatului și o lance de pulverizare din oțel inoxidabil.
Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/21-4 SX Plus, cu acționare trifazată, oferă un nivel ridicat de confort și o putere impresionantă de 210 bari, cu un volum maxim de curgere de 1.000 l/h. Datorită stilului de construcție vertical, aparatul necesită mai puțin spațiu decât aparatele convenționale și este mai ușor de manevrat, în special în jurul obstacolelor. Acest lucru este facilitat și de roțile mari, cauciucate, care fac aparatul ușor de transportat, chiar și pe teren accidentat. Accesoriile care nu sunt utilizate pot fi depozitate în compartimentul separat pentru duze, astfel încât să nu se piardă. Noile inovații garantează o operare fără efort și o economie de timp la montare și demontare: în timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere la zero, sistemul de fixare rapidă EASY!Lock face manipularea de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șurub convenționale, fără a pierde din robustețe sau longevitate. Aparatul a fost proiectat pentru utilizare zilnică în condiții dificile. Capul cilindrului din alamă, rezistent la agenți de curățare, și pistoanele din oțel inoxidabil cu manșoane ceramice asigură o durată lungă de viață.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Calitate Karcher dovedită
- Electromotor în patru poli, răcit cu apă
- Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica
- șasiu din plastic, antirupere si mai dur
Filtru fin pentru apă
- Filtrul fin pentru apa, mare si integrat, protejeaza cu incredere pompa de inalta presiune impotriva particulelor mici de mizerie
- Protejează pompa de înaltă presiune și prelungește durata de funcționare
Mobilitate crescută
- Roți mari gumate pentru teren denivelat și scări
- Principiu de sac în roaba adeverit pentru un transport sigur și ergonomic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|1000
|Temperatura de admisie (°C)
|up to 60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|210 / 21
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|231 / 23,1
|Putere (kW)
|8
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|68,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|74,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Lungime furtun de înaltă presiune: 20 m
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane ceramice
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama