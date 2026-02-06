Аппарат высокого давления HD 10/23-4 S

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S в вертикальном конструктивном исполнении впечатляет системой управления с манометрическим выключателем, пистолетом EASY!Force и поворотной струйной трубкой из нержавеющей стали.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/23-4 S с приводом от трехфазного электродвигателя впечатляет удобством в работе и превосходными параметрами производительности: 230 бар при расходе воды до 1000 л/ч. Вертикальная конструкция уменьшает площадь, занимаемую аппаратом при хранении, и упрощает его доставку к разным местам выполнения работ. Высокой мобильности способствуют и большие колеса в резиновыми шинами, пригодные даже для перемещения по бездорожью. Отдельный отсек для хранения сопел исключает их утрату. Примененные инновационные решения обеспечивают работу без переутомления, а также быструю подготовку аппарата к применению и быстрое переоснащение в процессе работы. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Аппарат HD 10/23-4 S проектировался в расчете на ежедневную работу в сложных условиях. Устойчивая к чистящим средствам латунная головка блока цилиндров и поршни из нержавеющей стали с керамическими гильзами гарантируют длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/23-4 S: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления HD 10/23-4 S: Качество Керхер
4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Усиленный, ударопрочный пластик
Аппарат высокого давления HD 10/23-4 S: Для увеличения безопасности
Интегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения. Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Высокая мобильность
  • Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
  • Легкость в перемещении
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 1000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 230 / 23
Макс. давление (бар/МПа) 253 / 25,3
Потребляемая мощность (кВт) 7,8
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 67
Вес (с упаковкой) (кг) 73
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
  • Автоматическая система сброса давления
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
