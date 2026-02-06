Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S обладает высокой мощностью и качеством, характерными для супер-класса, а современный эргономичный дизайн делает его идеальным инструментом для ежедневного использования.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S идеально подходит для ежедневного использования в сложных условиях. Высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы. Надежный осевой насос с поршнями из нержавеющей стали и латунной головкой блока цилиндров, обеспечивающий высокую производительность, дополнен 4-полюсным низкооборотным двигателем с воздушно-водяной системой охлаждения. Легкая, прочная конструкция с интегрированной алюминиевой рамой, пригодная для подъема краном. Для компактности и максимальной мобильности двигатель и насосный блок установлены в вертикальном положении. Для хранения аксессуаров на аппарате предусмотрен специальный отсек и регулируемые крючки. HD 10/25-4 S выводит эргономичность работы на новый уровень. Аппарат оснащен пистолетом высокого давления EASY!Force Advanced, который использует отдачу струи воды для полного устранения необходимости прикладывать удерживающую силу, а также поворотной струйной трубкой из нержавеющей стали длиной 1050 мм. Давление и производительность удобно регулируются с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
Особенности и преимущества
Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Высокая производительность и эффективность. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объектеПрактичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла. Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Вспомогательные функции и LED-дисплей состояния аппарата.
- Интегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата
- Автоматическое отключение в случае низкого или высокого напряжения.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- Отсек для аксессуаров.
- Регулируемые крюки для хранения второй струйной трубки или кабеля питания.
- Хранение шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 / 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|80 - 250
|Макс. давление (бар)
|280
|Потребляемая мощность (кВт)
|8,8
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|047
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|69,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|78,05
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
- Автоматическая система сброса давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Электронная защита двигателя со светодиодным дисплеем
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер
Видео
Области применения
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
- Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
- Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
- Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.