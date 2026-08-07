Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic

Мощный и надежный: стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S St Classic, рассчитанный на сложные условия эксплуатации. Аппарат отличается легким монтажом, управлением и техническим обслуживанием.

Стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S St Classic, предназначенный для работы в сложных условиях, демонстрирует превосходные результаты очистки, благодаря отличному оснащению и простоте в использовании и обслуживании. В стандартную комплектацию с аппаратом идут пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло. Все аксессуары имеют инновационные быстроразъемные соединения EASY!Lock, значительно ускоряющие и облегчающие процесс работы. Двигатель мощностью 8,8 кВт обеспечивает рабочее давление до 250 бар и расход воды до 1000 л/ч. Аппарат оснащен надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, а также 4-полюсным двигателем с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического отключения, что гарантирует длительную и бесперебойную работу. Водяной фильтр легко очищается и защищает насос от загрязнений. Конструкция аппарата HD 10/25-4 S St Classic позволяет быстро и легко осуществлять его техническое обслуживание, а прочная стальная рама - легко устанавливать его на стене или на полу.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic: Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.
Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.
Высокая производительность и эффективность. Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic: Прочная стационарная конструкция
Прочная стационарная конструкция
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Прочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата. Интегрированный отсек для хранения аксессуаров.
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic: Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
Быстрая настройка и простая замена аксессуаров. Прочные и долговечные аксессуары Простой в использовании
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
  • Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
  • Надежная и долговечная конструкция.
  • Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
Эргономичная конструкция аппарата.
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
  • Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе.
  • Уровень и качество масла можно легко проверить с помощью смотрового стекла и щупа.
Интуитивно понятное управление и простое обслуживание.
  • Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
  • Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
  • Простое управление.
Универсальные возможности.
  • Широкий ассортимент аксессуаров для разнообразного спектра применений.
  • Широкая линейка аксессуаров обеспечивает эргономичные и экономичные решения для очистки в различных сферах применения.
  • Минимум усилий при установке.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 60 - 250
Макс. давление (бар) 310
Потребляемая мощность (кВт) 8,8
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 045
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 48,4
Вес (с упаковкой) (кг) 54,111
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 720 x 522 x 418

Scope of supply

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Латунный входной штуцер
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic
Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic
Области применения
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
  • Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
  • Промышленность.
  • Сельское хозяйство.
Принадлежности
Чистящее средство
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