Стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S St Classic, предназначенный для работы в сложных условиях, демонстрирует превосходные результаты очистки, благодаря отличному оснащению и простоте в использовании и обслуживании. В стандартную комплектацию с аппаратом идут пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло. Все аксессуары имеют инновационные быстроразъемные соединения EASY!Lock, значительно ускоряющие и облегчающие процесс работы. Двигатель мощностью 8,8 кВт обеспечивает рабочее давление до 250 бар и расход воды до 1000 л/ч. Аппарат оснащен надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, а также 4-полюсным двигателем с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического отключения, что гарантирует длительную и бесперебойную работу. Водяной фильтр легко очищается и защищает насос от загрязнений. Конструкция аппарата HD 10/25-4 S St Classic позволяет быстро и легко осуществлять его техническое обслуживание, а прочная стальная рама - легко устанавливать его на стене или на полу.