Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S ST Classic
Мощный и надежный: стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S St Classic, рассчитанный на сложные условия эксплуатации. Аппарат отличается легким монтажом, управлением и техническим обслуживанием.
Стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S St Classic, предназначенный для работы в сложных условиях, демонстрирует превосходные результаты очистки, благодаря отличному оснащению и простоте в использовании и обслуживании. В стандартную комплектацию с аппаратом идут пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло. Все аксессуары имеют инновационные быстроразъемные соединения EASY!Lock, значительно ускоряющие и облегчающие процесс работы. Двигатель мощностью 8,8 кВт обеспечивает рабочее давление до 250 бар и расход воды до 1000 л/ч. Аппарат оснащен надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, а также 4-полюсным двигателем с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического отключения, что гарантирует длительную и бесперебойную работу. Водяной фильтр легко очищается и защищает насос от загрязнений. Конструкция аппарата HD 10/25-4 S St Classic позволяет быстро и легко осуществлять его техническое обслуживание, а прочная стальная рама - легко устанавливать его на стене или на полу.
Особенности и преимущества
Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.Высокая производительность и эффективность. Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Прочная стационарная конструкцияПрочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Прочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата. Интегрированный отсек для хранения аксессуаров.
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.Быстрая настройка и простая замена аксессуаров. Прочные и долговечные аксессуары Простой в использовании
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
- Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
- Надежная и долговечная конструкция.
- Для высокой производительности и низких затрат на обслуживание.
Эргономичная конструкция аппарата.
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
- Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе.
- Уровень и качество масла можно легко проверить с помощью смотрового стекла и щупа.
Интуитивно понятное управление и простое обслуживание.
- Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
- Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
- Простое управление.
Универсальные возможности.
- Широкий ассортимент аксессуаров для разнообразного спектра применений.
- Широкая линейка аксессуаров обеспечивает эргономичные и экономичные решения для очистки в различных сферах применения.
- Минимум усилий при установке.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 - 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|60 - 250
|Макс. давление (бар)
|310
|Потребляемая мощность (кВт)
|8,8
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|045
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|48,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|54,111
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- Автоматическая система сброса давления.
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Латунный входной штуцер
Области применения
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
- Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
- Промышленность.
- Сельское хозяйство.