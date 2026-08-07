Conceput pentru aplicații dificile, aparatul staționar HD 10/25-4 S St Classic cu apă rece de înaltă presiune de la Kärcher impresionează prin rezultate optime de curățare, funcționare ușoară și durabilitate excelentă. Incluse in setul de livrare: pistol , lance, furtun de înaltă presiune de 10 metri și duză de putere – toate cu cuplajele noastre inovatoare EASY!Lock cu eliberare rapidă pentru rapiditate și utilizare ușoară. Puterea motorului de 8,8 kW a mașinii produce până la 250 bari de presiune de lucru și oferă un debit de 1000 de litri/ora. În interior, pompa puternică cu arbore cotit, ușor de reglat, cu chiulasa din alamă de înaltă calitate și motorul cu 4 poli cu turație redusă, cu oprire automată și răcire cu aer/apă, lucrează din greu pentru a asigura consecvență, durată mare de utilizare și operare ultra-fiabilă. În plus, un filtru de apă ușor de curățat protejează fiabil pompa de murdărie. Sarcinile de întreținere la HD 10/25-4 S St Classic pot fi finalizate la fel de repede ca și instalarea cadrului ultra-rezistent din oțel pe perete sau podea.