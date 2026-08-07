Исключительно надежный стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 S St Classic создан для эксплуатации в сложных условиях и обладает долгим сроком службы. Он оснащен мощным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и низкооборотным 4-полюсным двигателем с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического отключения. Насос защищен встроенным водяным фильтром, который легко очищается и предотвращает попадание грязи. В стандартную комплектацию входят пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло. Все аксессуары оснащены инновационными быстроразъемными соединениями EASY!Lock, которые ускоряют и упрощают работу. Высокую эффективность очистки обеспечивает двигатель мощностью 7 кВт, развивающий рабочее давление до 200 бар при расходе воды 900 л/ч. Конструкция аппарата HD 9/20-4 S St Classic позволяет быстро и легко проводить техническое обслуживание, а прочная стальная рама облегчает его установку на стену или пол.