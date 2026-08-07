Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic

Мощный и надежный: стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 S St Classic, рассчитанный на сложные условия эксплуатации. Аппарат отличается легким монтажом, управлением и техническим обслуживанием.

Исключительно надежный стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 S St Classic создан для эксплуатации в сложных условиях и обладает долгим сроком службы. Он оснащен мощным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и низкооборотным 4-полюсным двигателем с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического отключения. Насос защищен встроенным водяным фильтром, который легко очищается и предотвращает попадание грязи. В стандартную комплектацию входят пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло. Все аксессуары оснащены инновационными быстроразъемными соединениями EASY!Lock, которые ускоряют и упрощают работу. Высокую эффективность очистки обеспечивает двигатель мощностью 7 кВт, развивающий рабочее давление до 200 бар при расходе воды 900 л/ч. Конструкция аппарата HD 9/20-4 S St Classic позволяет быстро и легко проводить техническое обслуживание, а прочная стальная рама облегчает его установку на стену или пол.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic: Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.
Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.
Высокая производительность и эффективность. Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic: Прочная стационарная конструкция
Прочная стационарная конструкция
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью. Прочная трубчатая рама защищает аппарат при работе в тяжелых условиях.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic: Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
Прочные и долговечные аксессуары Быстрая настройка и простая замена аксессуаров. Простой в использовании
Эргономичная конструкция аппарата.
  • Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
  • Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе.
  • Уровень и качество масла можно легко проверить с помощью смотрового стекла и щупа.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
  • Сочетает эффективное водяное охлаждение с надежной системой воздушного охлаждения для максимальной производительности охлаждения даже в условиях колебаний температуры окружающей среды и воды.
  • Надежная и долговечная конструкция.
  • Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
Интуитивно понятное управление и простое обслуживание.
  • Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
  • Простое управление.
  • Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Универсальные возможности.
  • Широкая линейка аксессуаров обеспечивает эргономичные и экономичные решения для очистки в различных сферах применения.
  • Широкий ассортимент аксессуаров для разнообразного спектра применений.
  • Минимум усилий при установке.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 450 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар) 50 - 200
Макс. давление (бар) 260
Потребляемая мощность (кВт) 7
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 047
Подвод воды 1″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 49,689
Вес (с упаковкой) (кг) 55,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 720 x 522 x 418

Scope of supply

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
  • 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Индикатор уровня масла
  • Латунный входной штуцер
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic
Области применения
  • Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
  • Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
  • Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
  • Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
  • Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
  • Промышленность.
  • Сельское хозяйство.
Принадлежности
Чистящее средство
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