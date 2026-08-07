Аппарат высокого давления HD 9/20-4 S ST Classic
Мощный и надежный: стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 S St Classic, рассчитанный на сложные условия эксплуатации. Аппарат отличается легким монтажом, управлением и техническим обслуживанием.
Исключительно надежный стационарный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 9/20-4 S St Classic создан для эксплуатации в сложных условиях и обладает долгим сроком службы. Он оснащен мощным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и низкооборотным 4-полюсным двигателем с воздушно-водяным охлаждением и системой автоматического отключения. Насос защищен встроенным водяным фильтром, который легко очищается и предотвращает попадание грязи. В стандартную комплектацию входят пистолет, струйная трубка, 10-метровый шланг высокого давления и мощное сопло. Все аксессуары оснащены инновационными быстроразъемными соединениями EASY!Lock, которые ускоряют и упрощают работу. Высокую эффективность очистки обеспечивает двигатель мощностью 7 кВт, развивающий рабочее давление до 200 бар при расходе воды 900 л/ч. Конструкция аппарата HD 9/20-4 S St Classic позволяет быстро и легко проводить техническое обслуживание, а прочная стальная рама облегчает его установку на стену или пол.
Особенности и преимущества
Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.Высокая производительность и эффективность. Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Прочная стационарная конструкцияПрочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью. Прочная трубчатая рама защищает аппарат при работе в тяжелых условиях.
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.Прочные и долговечные аксессуары Быстрая настройка и простая замена аксессуаров. Простой в использовании
Эргономичная конструкция аппарата.
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
- Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе.
- Уровень и качество масла можно легко проверить с помощью смотрового стекла и щупа.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.
- Сочетает эффективное водяное охлаждение с надежной системой воздушного охлаждения для максимальной производительности охлаждения даже в условиях колебаний температуры окружающей среды и воды.
- Надежная и долговечная конструкция.
- Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
Интуитивно понятное управление и простое обслуживание.
- Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
- Простое управление.
- Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Универсальные возможности.
- Широкая линейка аксессуаров обеспечивает эргономичные и экономичные решения для очистки в различных сферах применения.
- Широкий ассортимент аксессуаров для разнообразного спектра применений.
- Минимум усилий при установке.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 - 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|50 - 200
|Макс. давление (бар)
|260
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|047
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|49,689
|Вес (с упаковкой) (кг)
|55,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Scope of supply
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- Автоматическая система сброса давления.
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер
Области применения
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Идеальное решение для автосалонов, компаний по прокату автомобилей и станций технического обслуживания.
- Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Идеальное решение для различных применений в секторе транспорта и логистики.
- Промышленность.
- Сельское хозяйство.