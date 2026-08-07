Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 9/20-4 S St Classic concepută pentru o funcționare constantă, de lungă durată și ultra-fiabilă chiar și în cele mai dificile condiții de lucru. Pentru a-și îndeplini misiunea, aparatul staționar solid construit este echipat cu o pompă puternică cu arbore cotit, ușor de reglat, cu o chiulasă din alamă de înaltă calitate și un motor cu 4 poli cu turație redusă, cu oprire automată și răcire cu aer/apă. Pompa este protejată de un filtru de apă încorporat și ușor de curățat iar dotarea standard conține pistol, lance, furtun de înaltă presiune de 10 metri și o duză de putereț Pentru un plus de viteză și confort, toate acestea vin cu cuplajele noastre inovatoare EASY!Lock cu eliberare rapidă. Pentru cea mai bună performanță de curățare, puterea motorului de 7 kW a mașinii produce până la 200 de bari presiune de lucru, care, la rândul său, oferă un debit de 900 de litri/ora. Intervențiile de service și întreținere pe HD 9/20-4 S St Classic pot fi finalizate la fel de repede ca și instalarea cadrului său ultra-rezistent din oțel pe perete sau podea.