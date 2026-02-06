Аппарат высокого давления HDS 8/20 De
Новый аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 De отличается мощным дизельным двигателем и надежным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Аппарат работает автономно, без подключения к электросети.
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 D оснащен мощным дизельным двигателем с электростартером, надежным и долговечным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и, что не менее важно, эффективной горелкой. Эти компоненты обеспечивают отличные результаты очистки даже в сложных условиях эксплуатации, например, в местах, где нет подключения к электросети. Аппарат идеально подходит для применения в таких целевых группах, как строительство, общественные учреждения и клининг. HDS 8/20 D обеспечивает производительность 800 л/час и рабочее давление 200 бар для удаления самых стойких загрязнений. Встроенный 20-литровый топливный бак позволяет использовать аппарат высокого давления на протяжении длительного времени. Компоненты защищены во время работы предохранительными и температурными клапанами, датчиком температуры отработавших газов, водяным фильтром и шлангом понижения давления SDS; таким образом, гарантируется непрерывно высокая производительность и длительный срок службы. Сплошные резиновые колеса, направляющий ролик со стояночным тормозом, эргономичные ручки и удобный единый переключатель для регулировки температуры входят в комплект поставки. Такие принадлежности, как шланг высокого давления и струйная трубка, можно хранить прямо на аппарате.
Особенности и преимущества
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгоранияРабота, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. С удобным электростартером.
Высокая мобильностьБольшие проколостойкие шины и рулевой ролик / ролик с парковочным тормозом. Ручки для простой транспортировки и маневренности. Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Прочный дизайн для самых сложных работПрочная трубчатая стальная рама защищает машину от внешних воздействий. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Подходит для погрузки крана в сфере аренды и строительства.
Продуманное хранение принадлежностей
- Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Температура воды на входе (°C)
|30
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,9
|Топливный бак (л)
|30
|Топливо
|Дизель / Котельное топливо
|Тип привода
|Дизель
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|на колесах
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|243
|Вес (с упаковкой) (кг)
|248
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Защитная рама (Cage)
- Электрический стартер
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Видео
Области применения
- Идеально подходит для уборки машин или транспортных средств в строительстве или транспорте
- Для использования специалистами по уборке и муниципальными властями для удаления стойких загрязнений