Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/20 D оснащен мощным дизельным двигателем с электростартером, надежным и долговечным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и, что не менее важно, эффективной горелкой. Эти компоненты обеспечивают отличные результаты очистки даже в сложных условиях эксплуатации, например, в местах, где нет подключения к электросети. Аппарат идеально подходит для применения в таких целевых группах, как строительство, общественные учреждения и клининг. HDS 8/20 D обеспечивает производительность 800 л/час и рабочее давление 200 бар для удаления самых стойких загрязнений. Встроенный 20-литровый топливный бак позволяет использовать аппарат высокого давления на протяжении длительного времени. Компоненты защищены во время работы предохранительными и температурными клапанами, датчиком температуры отработавших газов, водяным фильтром и шлангом понижения давления SDS; таким образом, гарантируется непрерывно высокая производительность и длительный срок службы. Сплошные резиновые колеса, направляющий ролик со стояночным тормозом, эргономичные ручки и удобный единый переключатель для регулировки температуры входят в комплект поставки. Такие принадлежности, как шланг высокого давления и струйная трубка, можно хранить прямо на аппарате.