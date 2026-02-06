Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/20 De
Noul aparat de înaltă presiune HDS 8/20 De cu apă caldă impresionează prin motorul său puternic diesel și prin pompa robustă al arborelui cotit Kärcher, chiar dacă nu aveți disponibilă o conexiune electrică.
Curățitorul de înaltă presiune HDS 8/20 De cu apă caldă are un motor diesel puternic, cu pornire electro, o pompă cu arbore cotit robust și durabil și, nu în ultimul rând, o tehnologie de ardere foarte eficientă. Acestea oferă rezultate excelente de curățare chiar și în condiții mai dificile, cum ar fi zonele în care nu există alimentare cu energie electrică. Ideal pentru aplicații în sectorul construcțiilor, însărcinări ale autorităților municipale sau pentru contractanții de servicii în domeniul construcțiilor, aparatul oferă un volum de apă pe oră de 800 litri și 200 bar de presiune de lucru la îndepărtarea murdăriei persistente. Un rezervor de 20 de litri integrat permite utilizarea filtrului de presiune pentru perioade lungi de timp. Tehnologia de siguranță testată, cuprinde o supapă termică și de siguranță, filtru de apă, monitorizare a temperaturii de evacuare și sistem de amortizare moale (SDS), protejează în mod fiabil toate componentele importante, în timp ce carcasa robustă din oțel tubular protejează aparatul de factorii de risc exteriori. În echipamentul standard sunt de asemenea incluse pneuri rezistente, o rolă de direcție cu frână de parcare, mânere ergonomice de împingere și un comutator selector cu un singur buton ușor de utilizat. Accesoriile, cum ar fi furtunul și lancea de înaltă presiune, pot fi depozitate fără efort direct pe aparat.
Caracteristici si beneficii
Motor economic dieselPermite independența surselor externe de energie. Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V. Cu pornire electro convenabilă.
Mobilitate crescutăAnvelope mari, rezistente la perforare și rolă / rolă de direcție cu frână de parcare. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Încărcarea cu macara este posibilă datorită cadrului robust din oțel tubular.
Design robust pentru cele mai grele locuri de muncăRama robustă din oțel tubular protejează mașina împotriva efectelor externe. Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă. Potrivit pentru încărcarea macaralei în sectorul construcțiilor de închirieri și construcții.
Conceptul de accesorii
- Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat.
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- Maner ergonomic si depozitare a furtunului
Specificații tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|800
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|Temperatura de admisie (°C)
|30
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|5,9
|Rezervor combustibil (l)
|30
|Combustibili
|Motorină
|Angrenaj
|Motorină
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Carucior
|Greutatea cu accesorii (kg)
|243
|Greutate cu ambalaj (kg)
|248
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Cadru de protectie Cage
- Pornire electrica
- Cadru stabil din teava de otel pentru incarcarea cu macaraua
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru curățarea mașinilor sau a vehiculelor din sectoarele de construcții sau de transport
- Pentru utilizare de către profesioniștii de curățenie și autoritățile municipale pentru a îndepărta murdăria încăpățânată