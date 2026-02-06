Curățitorul de înaltă presiune HDS 8/20 De cu apă caldă are un motor diesel puternic, cu pornire electro, o pompă cu arbore cotit robust și durabil și, nu în ultimul rând, o tehnologie de ardere foarte eficientă. Acestea oferă rezultate excelente de curățare chiar și în condiții mai dificile, cum ar fi zonele în care nu există alimentare cu energie electrică. Ideal pentru aplicații în sectorul construcțiilor, însărcinări ale autorităților municipale sau pentru contractanții de servicii în domeniul construcțiilor, aparatul oferă un volum de apă pe oră de 800 litri și 200 bar de presiune de lucru la îndepărtarea murdăriei persistente. Un rezervor de 20 de litri integrat permite utilizarea filtrului de presiune pentru perioade lungi de timp. Tehnologia de siguranță testată, cuprinde o supapă termică și de siguranță, filtru de apă, monitorizare a temperaturii de evacuare și sistem de amortizare moale (SDS), protejează în mod fiabil toate componentele importante, în timp ce carcasa robustă din oțel tubular protejează aparatul de factorii de risc exteriori. În echipamentul standard sunt de asemenea incluse pneuri rezistente, o rolă de direcție cu frână de parcare, mânere ergonomice de împingere și un comutator selector cu un singur buton ușor de utilizat. Accesoriile, cum ar fi furtunul și lancea de înaltă presiune, pot fi depozitate fără efort direct pe aparat.