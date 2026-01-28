Аппарат высокого давления HDS 6/14-4 C
Однофазный аппарат высокого давления с подогревом воды. Водяное охлаждение 4-х полюсного электродвигателя, Eco режим, управление одним переключателем, встроенные емкости. Сервопривод и пистолет с мягким нажатием.
Однофазный высокопроизводительный аппарат высокого давления с подогревом воды с 4-х полюсным электродвигателем водяного охлаждения. Управление одним переключателем. Невероятная мобильность, благодаря большим колесам.Интегрированные емкости для чистящего средства и топлива. Сервопривод, удобный пистолет с мягким нажатием и практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата.
Особенности и преимущества
ЭффективностьРежим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата. Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%. Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Удобство для пользователяИнтуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя. Легкое и удобное наполнение бака. Удобство замены емкости с защитным средством.
Удобство храненияЗапираемый отсек для хранения сопел, инструментов и т. п. Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления. Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждения.
- Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
Высокая мобильность
- Шасси с большими задними колесами и передним поворотным колесиком.
- Большие ручки, интегрированные в шасси.
- Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|240 - 560
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 140 / 3 - 14
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|3,6
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|3,5
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|2,8
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|15
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|111
|Вес (с упаковкой) (кг)
|119,691
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Автоматическая система сброса давления
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.