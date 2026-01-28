Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 C este o mașină de curățare cu apă caldă de înaltă presiune, monofazată din clasa Compact cu motor electric cu 4 poli, răcit cu apă, mod eco!eficiency.
Economic, puternic și convenabil: HDS 6/14-4 C este o mașină de curățare cu apă caldă de înaltă presiune monofazată din clasa Compact cu motor electric cu 4 poli, răcit cu apă și oferă o gamă largă de caracteristici impresionante. Modul unic eco!efficiency asigură o funcționare eficientă și economică. În timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, fără a pierde din robustețe sau longevitate. Cu Servo Control, puteți regla debitul și presiunea apei direct pe pistolul de declanșare, fără a fi nevoie să-l așezați. Funcționarea practică cu un singur buton și compartimentele practice de depozitare pentru duze și alte accesorii și unelte demonstrează conceptul de operare sofisticat. Mașina este, de asemenea, echipată cu roți mari și o rolă de direcție, care asigură un nivel ridicat de mobilitate, și dispune de un șasiu robust cu rezervoare integrate pentru combustibil și agenți de curățare.
Caracteristici si beneficii
Rentabilitate
Utilizare prietenoasa
Depozitare
Fiabilitate
Mobilitate
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|240 - 560
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Putere (kW)
|3,6
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|3,5
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|2,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|15
|Greutatea cu accesorii (kg)
|111
|Greutate cu ambalaj (kg)
|119,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- Presiune de decuplare
- Rezervor pentru combustibil si detergent integrat
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie