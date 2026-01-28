Economic, puternic și convenabil: HDS 6/14-4 C este o mașină de curățare cu apă caldă de înaltă presiune monofazată din clasa Compact cu motor electric cu 4 poli, răcit cu apă și oferă o gamă largă de caracteristici impresionante. Modul unic eco!efficiency asigură o funcționare eficientă și economică. În timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, fără a pierde din robustețe sau longevitate. Cu Servo Control, puteți regla debitul și presiunea apei direct pe pistolul de declanșare, fără a fi nevoie să-l așezați. Funcționarea practică cu un singur buton și compartimentele practice de depozitare pentru duze și alte accesorii și unelte demonstrează conceptul de operare sofisticat. Mașina este, de asemenea, echipată cu roți mari și o rolă de direcție, care asigură un nivel ridicat de mobilitate, și dispune de un șasiu robust cu rezervoare integrate pentru combustibil și agenți de curățare.